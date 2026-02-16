Международный олимпийский комитет подвергся резкой критике после запуска "Коллекции наследия". Это серия футболок с изображениями олимпийских плакатов. Наибольшее возмущение вызвали дизайны, посвященные Играм 1936 года в Берлине и Гармиш-Партенкирхене, проходившие в нацистской Германии.

Олимпийские игры. Фото: Associated Press

Спор возник вокруг решения включить плакат из Олимпийских и Зимних Олимпийских игр 1936 года, обе из которых проводились в нацистской Германии. На одной футболке изображен плакат Бранденбургских ворот, разработанный Францем Вюрбелем, в то время как плакат с Зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене был разработан нацистским пропагандистом Людвигом Гольвайном.

Представительница по вопросам спортивной политики фракции "Партии зеленых" в берлинской Палате представителей Клара Шедлих отметила, что "Олимпийские игры 1936 года были центральным инструментом пропаганды нацистского режима", а основательница еврейской правозащитной группы StopAntisemitism Лиора Рез назвала решение МОК "позором".

Футболка летних игр 1936 в Берлине. Фото: Olympic Store

Однако Олимпийский комитет встал на защиту продаж футболок с изображением "нацистской пропаганды". Спикер МОК Марк Адамс заявил, что организация не пытается игнорировать сложную историю.

"Первый ответ состоит в том, что мы не можем переписать историю. Нам нужно помнить, что есть также некоторые положительные аспекты Берлинских игр", — сказал Адамс.

Зимний вариант Гармиш-Партенкирхен. Фото: Olympic Store

В этом контексте в МОК вспомнили выступление афроамериканского спринтера Джесси Оуэнса, получившего четыре золотых медали в Берлине. В Олимпийском комитете отметили, что его триумф стал вызовом расистской доктрине нацистов и смог опровергнуть мифы Гитлера об арийском превосходстве.

"Мы считаем, что сделал Джесси Оуэнс и ряд других спортсменов, отличным примером поддержки олимпийского духа", — добавил Адамс.

В МОК отметили, что тираж футболок был ограничен и сейчас полностью распродан. В заявлении организации указано, что, несмотря на исторические противоречия, на Олимпиаде в Берлине в 1936 году соревновались 4483 спортсмена из 49 стран в 149 дисциплинах.

