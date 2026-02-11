logo

Олимпиец в прямом эфире признался в измене: появилась реакция его девушки

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд после медали на Олимпиаде-2026 публично признался в измене. Его бывшая отреагировала на скандал.

11 февраля 2026, 17:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд завоевал бронзовую медаль Зимних Олимпийских игр-2026. После финиша спортсмен в прямом эфире неожиданно рассказал, что изменил своей девушке с другой. Теперь бывшая партнерша Легрейда отреагировала на его заявление.

Олимпиец в прямом эфире признался в измене: появилась реакция его девушки

Стурла Хольм Легрейд. Фото: NTB / Alamy /

10 февраля Стурла Легрейд с бронзовой медалью поднялся на пьедестал почета на зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако внимание мира биатлонист привлек не спортивными результатами, а резонансным заявлением.

"Шесть месяцев назад я встретил любовь всей своей жизни, самого прекрасного и самого доброго человека в мире. Три месяца назад я совершил свою самую большую ошибку — изменил ей, и я сказал ей об этом неделю назад. Это была самая худшая неделя в моей жизни", — признался 28-летний спортсмен и добавил, что готов пойти на "социальное самоубийство", чтобы доказать искренность своих чувств.

После публичного выступления Легрейда его уже бывшая девушка дала письменный комментарий норвежскому изданию VG, попросив не раскрывать ее имя.

"Трудно простить. Даже после признания в любви перед всем миром. Мне больно быть в таком положении. Мы общались, и он знает о моем мнении на этот счет", — отреагировала экс девушка Легрейда.

Бывшая девушка спортсмена в конце поблагодарила семью и друзей за поддержку, а также сочувствовавших ей из-за измены Легрейда.

Норвежский спортсмен впоследствии признал, что не уверен, было ли правильным озвучить о своем поступке публично. Однако подчеркнул, что он намеренно решил открыто взять ответственность за свои действия. По его словам, "она меня уже ненавидит, и я надеюсь, что, возможно, это поможет ей осознать, как сильно я ее люблю".

