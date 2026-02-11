Олимпиец в прямом эфире признался в измене: появилась реакция его девушки

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд завоевал бронзовую медаль Зимних Олимпийских игр-2026. После финиша спортсмен в прямом эфире неожиданно рассказал, что изменил своей девушке с другой. Теперь бывшая партнерша Легрейда отреагировала на его заявление.
Стурла Хольм Легрейд. Фото: NTB / Alamy /
10 февраля Стурла Легрейд с бронзовой медалью поднялся на пьедестал почета на зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако внимание мира биатлонист привлек не спортивными результатами, а резонансным заявлением.
После публичного выступления Легрейда его уже бывшая девушка дала письменный комментарий норвежскому изданию VG, попросив не раскрывать ее имя.
Бывшая девушка спортсмена в конце поблагодарила семью и друзей за поддержку, а также сочувствовавших ей из-за измены Легрейда.
Норвежский спортсмен впоследствии признал, что не уверен, было ли правильным озвучить о своем поступке публично. Однако подчеркнул, что он намеренно решил открыто взять ответственность за свои действия. По его словам, "она меня уже ненавидит, и я надеюсь, что, возможно, это поможет ей осознать, как сильно я ее люблю".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "самая сексуальная спортсменка мира" устроила скандал на Олимпиаде.
Также "Комментарии" писали о том, как зеленая шерсть кота помогла девушке разоблачить измену мужа.