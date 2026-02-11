Олимпиец в прямом эфире признался в измене: появилась реакция его девушки

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Легрейд завоевал бронзовую медаль Зимних Олимпийских игр-2026. После финиша спортсмен в прямом эфире неожиданно рассказал, что изменил своей девушке с другой. Теперь бывшая партнерша Легрейда отреагировала на его заявление.

10 февраля Стурла Легрейд с бронзовой медалью поднялся на пьедестал почета на зимних Олимпийских играх 2026 года. Однако внимание мира биатлонист привлек не спортивными результатами, а резонансным заявлением.

на "социальное самоубийство", чтобы доказать искренность своих чувств. "Шесть месяцев назад я встретил любовь всей своей жизни, самого прекрасного и самого доброго человека в мире. Три месяца назад я совершил свою самую большую ошибку — изменил ей, и я сказал ей об этом неделю назад. Это была самая худшая неделя в моей жизни", — признался 28-летний спортсмен и добавил, что готов пойти

После публичного выступления Легрейда его уже бывшая девушка дала письменный комментарий норвежскому изданию VG, попросив не раскрывать ее имя.

"Трудно простить. Даже после признания в любви перед всем миром. Мне больно быть в таком положении. Мы общались, и он знает о моем мнении на этот счет", — отреагировала экс девушка Легрейда.

Бывшая девушка спортсмена в конце поблагодарила семью и друзей за поддержку, а также сочувствовавших ей из-за измены Легрейда.

Норвежский спортсмен впоследствии признал, что не уверен, было ли правильным озвучить о своем поступке публично. Однако подчеркнул, что он намеренно решил открыто взять ответственность за свои действия. По его словам, "она меня уже ненавидит, и я надеюсь, что, возможно, это поможет ей осознать, как сильно я ее люблю".

