"Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО)

Нидерландский конькобежец Ютта Лердам завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026, став чемпионкой на дистанции 1000 метров среди женщин. Для Лердам эта победа имеет особое значение. На Играх в Пекине-2022 она остановилась в шаге от золота, добыв в борьбе серебро на этой же дистанции.

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

В финальном заезде 9 февраля 27-летняя спортсменка Ютта Лердам показала время 1:12,31, установив новый олимпийский рекорд и подтвердив статус одного из сильнейших конькобежец современности.

"Все видели, насколько сложной была моя позиция в последней паре после супер хорошего времени. Для всех это было сюрреалистично. Это ощущение очень невероятное. Просто вишенка на вершине моей карьеры, по сути. Это здорово. Это идеально", — сказала Лердам.

Ютта Лердам. Фото: Reuters

Ютта Лердам хорошо известна не только спортивными результатами. Британские таблоиды, в частности Daily Mail, неоднократно называли ее "самой сексуальной спортсменкой мира". Она имеет миллионы подписчиков в соцсетях, где регулярно оказывается в центре внимания из-за ярких образов и отношений с боксером и блогером Джейком Полом.

Ютта Лэрдам выиграла золото Олимпиады-2026. Фото: x.com/juttaleerdam73

Самая сексуальная спортсмена зимней Олимпиады Ютта Лердам. Фото: x.com/juttaleerdam73

Еще до старта Олимпиады Лердам попала в скандал. Ее прилет на зимние Олимпийские игры на частном самолете и отдельное передвижение от команды вызвали волну возмущения в Нидерландах. Некоторые эксперты и болельщики называли поведение спортсменки эгоистичным.

На следующей неделе Лердам будет бороться за еще одну медаль на 500 метров. В активе Ютты Лердам уже 12 медалей чемпионатов мира, шесть из которых золотые. И теперь в этот список добавилось олимпийское золото.

