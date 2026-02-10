logo

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования "Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО)
"Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО)

Ютта Лердам стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров.

10 февраля 2026
Нидерландский конькобежец Ютта Лердам завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026, став чемпионкой на дистанции 1000 метров среди женщин. Для Лердам эта победа имеет особое значение. На Играх в Пекине-2022 она остановилась в шаге от золота, добыв в борьбе серебро на этой же дистанции.

"Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО)

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

В финальном заезде 9 февраля 27-летняя спортсменка Ютта Лердам показала время 1:12,31, установив новый олимпийский рекорд и подтвердив статус одного из сильнейших конькобежец современности.

"Все видели, насколько сложной была моя позиция в последней паре после супер хорошего времени. Для всех это было сюрреалистично. Это ощущение очень невероятное. Просто вишенка на вершине моей карьеры, по сути. Это здорово. Это идеально", — сказала Лердам.

”Самая сексуальная спортсменка мира” выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО) - фото 2

Ютта Лердам. Фото: Reuters

Ютта Лердам хорошо известна не только спортивными результатами. Британские таблоиды, в частности Daily Mail, неоднократно называли ее "самой сексуальной спортсменкой мира". Она имеет миллионы подписчиков в соцсетях, где регулярно оказывается в центре внимания из-за ярких образов и отношений с боксером и блогером Джейком Полом.

”Самая сексуальная спортсменка мира” выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО) - фото 2

Ютта Лэрдам выиграла золото Олимпиады-2026. Фото: x.com/juttaleerdam73

”Самая сексуальная спортсменка мира” выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО) - фото 2

Самая сексуальная спортсмена зимней Олимпиады Ютта Лердам. Фото: x.com/juttaleerdam73

Еще до старта Олимпиады Лердам попала в скандал. Ее прилет на зимние Олимпийские игры на частном самолете и отдельное передвижение от команды вызвали волну возмущения в Нидерландах. Некоторые эксперты и болельщики называли поведение спортсменки эгоистичным.

На следующей неделе Лердам будет бороться за еще одну медаль на 500 метров. В активе Ютты Лердам уже 12 медалей чемпионатов мира, шесть из которых золотые. И теперь в этот список добавилось олимпийское золото.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о едином виде спорта на зимней Олимпиаде, в котором до сих пор запрещено участвовать женщинам.

Также "Комментарии" писали о самых сексуальных спортсменках на Олимпийских играх в Париже.



