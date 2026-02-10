"Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла золото на Олимпиаде (ФОТО)

Рубрики
Нидерландский конькобежец Ютта Лердам завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх-2026, став чемпионкой на дистанции 1000 метров среди женщин. Для Лердам эта победа имеет особое значение. На Играх в Пекине-2022 она остановилась в шаге от золота, добыв в борьбе серебро на этой же дистанции.
Ютта Лердам. Фото: The Sporting News
В финальном заезде 9 февраля 27-летняя спортсменка Ютта Лердам показала время 1:12,31, установив новый олимпийский рекорд и подтвердив статус одного из сильнейших конькобежец современности.
Ютта Лердам. Фото: Reuters
Ютта Лердам хорошо известна не только спортивными результатами. Британские таблоиды, в частности Daily Mail, неоднократно называли ее "самой сексуальной спортсменкой мира". Она имеет миллионы подписчиков в соцсетях, где регулярно оказывается в центре внимания из-за ярких образов и отношений с боксером и блогером Джейком Полом.
Ютта Лэрдам выиграла золото Олимпиады-2026. Фото: x.com/juttaleerdam73
Самая сексуальная спортсмена зимней Олимпиады Ютта Лердам. Фото: x.com/juttaleerdam73
Еще до старта Олимпиады Лердам попала в скандал. Ее прилет на зимние Олимпийские игры на частном самолете и отдельное передвижение от команды вызвали волну возмущения в Нидерландах. Некоторые эксперты и болельщики называли поведение спортсменки эгоистичным.
На следующей неделе Лердам будет бороться за еще одну медаль на 500 метров. В активе Ютты Лердам уже 12 медалей чемпионатов мира, шесть из которых золотые. И теперь в этот список добавилось олимпийское золото.
