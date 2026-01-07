МОК ухвалив рішення щодо російських прапорів на трибунах Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення про заборону використання російських прапорів на трибунах під час Олімпійських ігор, які відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого.

Міжнародний олімпійський комітет. Фото: з відкритих джерел

До такого кроку комітет вдався після того, як нещодавно вболівальники розмахували російськими триколорами, коли лижник з РФ Савелій Коростелев посів четверте місце у мас-старті змагань "Тур де Скі". Про це повідомляє шведська радіостанція Sveriges Radio з посиланням на пресслужбу МОК.

"Російський прапор та інші символи, пов'язані з Росією, будуть заборонені під час Олімпійських ігор. Це правило було введено після того, як під час "Тур де Скі" було помічено російський прапор серед уболівальників", – йдеться у повідомленні.

Як писав портал "Коментарі", Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нещодавно рекомендував повернути російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних юнацьких турнірах.

Під час саміту МОК у Лозанні (Швейцарія) делегати підтримали пропозицію Виконкому щодо зняття обмежень для молодих атлетів із РФ та Білорусі. Йдеться як про індивідуальні старти, так і про командні дисципліни, повідомляє пресслужба МОК. Разом з тим, остаточне рішення щодо допуску залишатиметься за кожною міжнародною федерацією окремого виду спорту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році МОК заборонив виступати російським та білоруським спортсменам, проте через рік скасував своє рішення. Представники Росії та Білорусі отримали право виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.