МОК принял решение о российских флагах на трибунах Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о запрете использования российских флагов на трибунах во время олимпийских игр, которые состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.

Международный олимпийский комитет Фото: из открытых источников

К такому шагу комитет прибег после того, как недавно болельщики размахивали российскими триколорами, когда лыжник из РФ Савелий Коростелев занял четвертое место в масс-старте соревнований "Тур де Ски". Об этом сообщает шведская радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу МОК.

Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены во время Олимпийских игр. Это правило было введено после того, как во время "Тур де Ски" был замечен российский флаг среди болельщиков", – говорится в сообщении.

Как писал портал "Комментарии", Международный олимпийский комитет (МОК) недавно рекомендовал вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в международных юношеских турнирах.

В ходе саммита МОК в Лозанне (Швейцария) делегаты поддержали предложение Исполкома по снятию ограничений для молодых атлетов из РФ и Белоруссии. Речь идет как об индивидуальных стартах, так и о командных дисциплинах, сообщает пресс-служба МОК. Вместе с тем окончательное решение о допуске будет оставаться за каждой международной федерацией отдельного вида спорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году МОК запретил выступать российским и белорусским спортсменам, однако год спустя отменил свое решение. Представители России и Белоруссии получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами.