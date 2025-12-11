МОК ухвалив резонансне рішення щодо спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував повернути російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних юнацьких турнірах.

Міжнародний олімпійський комітет. Фото: з відкритих джерел

Під час саміту МОК у Лозанні (Швейцарія) делегати підтримали пропозицію Виконкому щодо зняття обмежень для молодих атлетів із РФ та Білорусі. Йдеться як про індивідуальні старти, так і про командні дисципліни, повідомляє пресслужба МОК.

Разом з тим, остаточне рішення щодо допуску залишатиметься за кожною міжнародною федерацією окремого виду спорту. Сам МОК планує впровадити цю рекомендацію вже на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі (Сенегал).

"Чинні санкції проти урядів РФ та Білорусі мають залишатися чинними. Зокрема, обмеження на акредитацію або запрошення на міжнародні спортивні заходи чи зустрічі для урядовців з РФ та Білорусі має залишатися чинним як для старших, так і для молодіжних заходів", — заявили у МОК.

Водночас МОК нагадав міжнародним федераціям про заборону проводити або підтримувати спортивні події на території Росії. Щодо Білорусі, то ця норма більше не застосовується.

У рішенні зазначено, що молоді спортсмени не повинні відповідати за дії своїх держав.

"Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, і зокрема юні спортсмени, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів. Спорт – це їхній доступ до надії та спосіб показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила та один одного", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у МОК наголосили, що спортсменів, які порушуватимуть миротворчу місію Олімпійського руху, можуть усунути від участі у змаганнях.

Як повідомляв портал "Коментарі", після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році МОК заборонив виступати російським та білоруським спортсменам, проте через рік скасував своє рішення. Представники Росії та Білорусі отримали право виступати на міжнародних змаганнях під нейтральними прапорами.