Курйозний випадок на Олімпіаді: спортсмен перетнув фінішну лінію задом наперед (ВІДЕО)

Олімпійські змагання з шорт-треку показали несподівану розв’язку та довели, що у цьому виді спорту все можуть вирішити долі секунди та курйозний випадок. На дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2026 італієць П'єтро Сігель фінішував задом наперед.

Курйозний фініш на Олімпіаді. Фото: скриншот з відео

Під час чвертьфіналу змаганнь з шорт-треку на дистанції 500 метрів стався момент з падінням спортсменів незадовго до фінішної лінії. Протягом майже всього забігу казахстанець Абзал Ажгалієв тримався останнім і, здавалося, втратив шанси на прохід далі. Однак завдяки падінню конкурентів ситуація різко змінилася.

Латвієць Рейніс Берзіньш та турок Фуркан Акар впали після контакту, а італієць П'єтро Сігель втратив рівновагу й фактично перетнув фінішну лінію задом наперед.

Відео з фінішем у шорт-треку на Олімпіаді-2026 можна переглянути нижче:

Фотофініш зафіксував, що саме аутсайдер Ажгалієв першим перетнув межу. Так спортсмен, який більшу частину дистанції перебував у кінці групи, став переможцем забігу та продовжив боротьбу за медалі. Також на камери потрапив незвичний фініш італійського спортсмена.

Подібні інциденти не є рідкістю у шорт-треку. Найвідоміший випадок стався на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, коли австралієць Стівен Бредбері здобув золото після подібних обставин.

