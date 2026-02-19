Курьезный случай на Олимпиаде: спортсмен пересек финишную линию задом наперед (ВИДЕО)

Курьезный финиш на Олимпиаде. Фото: скриншот с видео

Олимпийские соревнования по шорт-треку показали неожиданную развязку и доказали, что в этом виде спорта все могут решить доли секунды и курьезный случай. На дистанции 500 метров на Олимпиаде-2026 итальянец Пьетро Сигель финишировал задом вперед.

Во время четвертьфинала соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров случился момент с падением спортсменов незадолго до финишной линии. В течение почти всего забега казахстанец Абзал Ажгалиев держался последним и, казалось, упустил шансы на проход дальше. Однако благодаря падению конкурентов ситуация резко изменилась.

Латвийец Рейнис Берзиньш и турок Фуркан Акар упали после контакта, а итальянец Пьетро Сигель потерял равновесие и фактически пересек финишную линию задом наперед.

Видео с финишем в шорт-треке на Олимпиаде-2026 можно просмотреть ниже:

Фотофиниш зафиксировал, что именно аутсайдер Ажгалиев первым пересек границу. Так спортсмен, находившийся в конце группы, стал победителем забега и продолжил борьбу за медали. Также на камеры попал необычный финиш итальянского спортсмена.

Подобные инциденты не редкость в шорт-треке. Самый известный случай произошел на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, когда австралиец Стивен Брэдбери завоевал золото после подобных обстоятельств.

