Конькобежка, которая показала свое белье на Олимпиаде, получит миллион долларов (ФОТО)

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Нидерландский конькобежец Ютта Лердам стала одной из главных звезд зимней Олимпиады-2026. 27-летняя спортсменка добыла золото на дистанции 1000 метров, но резонанс вызвала не только ее скорость, но и эмоциональное празднование победы во время которого спортсменка показала свое белье, вероятно, в рекламных целях.

Ютта Лердам после финиша, не сдерживая слез радости, расстегнула молнию своего гоночного костюма, под которым был спортивный топ от Nike. Кадры быстро разлетелись соцсетями, а бренд оперативно использовал момент для рекламной кампании. В Instagram Nike опубликовал фото Лердам с бельем, которое она продемонстрировала на Олимпиаде.

"Когда ты так скора, не нужно спрашивать разрешения", — говорится в сообщении компании спортивной одежды.

Официальным спонсором одежды на зимних Олимпийских играх команды из Нидерландов является компания FILA, однако Лердам решила одеть спортивный бюстгальтер Nike. По словам экспертки по рекламе Фредерики де Лаат, которая является основательницей маркетингового агентства для женщин-спортсменок Branthlete, Ютта Лердам за свой поступок может заработать минимум миллион долларов.





Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Кроме того, нидерландская спортсменка получит награду за золото на Олимпиаде. Нидерланды выплатят чемпионке около 35 тысяч долларов.

