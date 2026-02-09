logo

Это единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, в котором до сих пор запрещено участвовать женщинам
Это единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, в котором до сих пор запрещено участвовать женщинам

Почему женщинам до сих пор запрещено соревноваться в лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх.

9 февраля 2026, 15:05
Автор:
Slava Kot

Несмотря на громкие заявления о гендерном балансе, на зимних Олимпийских играх по-прежнему остается одно исключение. Лыжное двоеборье, известное также как нордическая комбинация, является единственным олимпийским видом спорта, в котором женщинам официально запрещено соревноваться.

Анника Малачински. Фото: annika.malacinski

Анника Малачински. Фото: annika.malacinski

Двоеборье сочетает прыжки с трамплина и лыжные гонки на выносливость. Спорт имеет глубокие корни. Первые крупные соревнования прошли еще в 1892 году в Осло, а в программу первых зимних Олимпийских игр 1924 года он вошел сразу. С тех пор правила оставались неизменными и участие разрешено только мужчинам.

Несмотря на это, женские состязания постепенно начали появляться на международном уровне. В 2021 году состоялся первый в истории чемпионат мира по лыжному двоеборью среди женщин. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Международный олимпийский комитет включить женские дисциплины в программу Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

МОК объяснил свое решение низкой популярностью двоеборья даже среди мужчин и недостаточным представительством стран. Это вызвало резкую критику, ведь организаторы одновременно называли Олимпиаду-2026 "наиболее гендерно сбалансированной в истории".

Американская спортсменка Анника Малачински публично заявила, что годами тренировалась, не имея шанса выйти на олимпийскую арену. По ее словам, проблема заключается не в физических возможностях женщин, а в отсутствии равного доступа, финансирования и медийного внимания.

В МОК отмечают, что после Олимпиады-2026 двоеборье пройдет полную оценку, и решение о включении женских соревнований может быть принято перед Олимпийскими играми 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одну страну освистали на церемонии открытия Олимпиады. По телевидению этого не показали.

Также "Комментарии" писали, что российский флаг появился на церемонии открытия Олимпиады.



