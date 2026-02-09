Это единственный вид спорта на зимней Олимпиаде, в котором до сих пор запрещено участвовать женщинам

Несмотря на громкие заявления о гендерном балансе, на зимних Олимпийских играх по-прежнему остается одно исключение. Лыжное двоеборье, известное также как нордическая комбинация, является единственным олимпийским видом спорта, в котором женщинам официально запрещено соревноваться.

Анника Малачински. Фото: annika.malacinski

Двоеборье сочетает прыжки с трамплина и лыжные гонки на выносливость. Спорт имеет глубокие корни. Первые крупные соревнования прошли еще в 1892 году в Осло, а в программу первых зимних Олимпийских игр 1924 года он вошел сразу. С тех пор правила оставались неизменными и участие разрешено только мужчинам.

Несмотря на это, женские состязания постепенно начали появляться на международном уровне. В 2021 году состоялся первый в истории чемпионат мира по лыжному двоеборью среди женщин. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Международный олимпийский комитет включить женские дисциплины в программу Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

МОК объяснил свое решение низкой популярностью двоеборья даже среди мужчин и недостаточным представительством стран. Это вызвало резкую критику, ведь организаторы одновременно называли Олимпиаду-2026 "наиболее гендерно сбалансированной в истории".

Американская спортсменка Анника Малачински публично заявила, что годами тренировалась, не имея шанса выйти на олимпийскую арену. По ее словам, проблема заключается не в физических возможностях женщин, а в отсутствии равного доступа, финансирования и медийного внимания.

В МОК отмечают, что после Олимпиады-2026 двоеборье пройдет полную оценку, и решение о включении женских соревнований может быть принято перед Олимпийскими играми 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

