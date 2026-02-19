"Брудне та жахливе": різка реакція Зеленського на останні рішення МПК

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МКП) дозволити окремим спортсменам з Росії та Білорусі виступати під державними прапорами на Паралімпіаді. Президент порівняв такий крок з окупацією України.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану заявив, що допуск росіян на Паралімпіаду-2026 стало "брудним" і "жахливим" рішенням.
Президент провів паралель з тим, що назвав "повзучою окупацією", яку здійснює Росія в Україні починаючи з незаконної анексії Криму до повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що МПК підтвердив, що десять параатлетів з РФ і Білорусі отримали запрошення на Паралімпіаду-2026. Це вперше Росія з 2014 року зможе бути представлена під власним прапором. Раніше її спортсменів відсторонювали через допінговий скандал і після вторгнення в Україну у 2022-му.
Зимові Паралімпійські ігри відбудуться в Мілан та Кортіна-д'Ампеццо 6–15 березня 2026 року.
