"Брудне та жахливе": різка реакція Зеленського на останні рішення МПК

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МКП) дозволити окремим спортсменам з Росії та Білорусі виступати під державними прапорами на Паралімпіаді. Президент порівняв такий крок з окупацією України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану заявив, що допуск росіян на Паралімпіаду-2026 стало "брудним" і "жахливим" рішенням.

"Я не хочу сказати, що це через гроші, бо я не знаю, але це брудні рішення. Абсолютно не поважні, не гідні поваги і не європейські. Я маю на увазі Європу з погляду цінностей. І я гадаю, що це жахливе рішення", — сказав Зеленський.

Президент провів паралель з тим, що назвав "повзучою окупацією", яку здійснює Росія в Україні починаючи з незаконної анексії Криму до повномасштабного вторгнення.

"Це схоже на російський спосіб життя, на те, як вони почали цю агресію — ми називаємо це "повзучою окупацією". Спочатку Крим, ніхто не відповів, не дав стусана. Добре, далі Донбас — ніхто не відповідає, ніхто не вводить санкції. Добре, повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Те саме і з Олімпійськими іграми", — пояснив президент.

Нагадаємо, що МПК підтвердив, що десять параатлетів з РФ і Білорусі отримали запрошення на Паралімпіаду-2026. Це вперше Росія з 2014 року зможе бути представлена під власним прапором. Раніше її спортсменів відсторонювали через допінговий скандал і після вторгнення в Україну у 2022-му.

Зимові Паралімпійські ігри відбудуться в Мілан та Кортіна-д'Ампеццо 6–15 березня 2026 року.

