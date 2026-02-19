"Грязное и ужасное": резкая реакция Зеленского на последние решения МПК

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МКП) разрешить отдельным спортсменам из России и Белоруссии выступать под государственными флагами на Паралимпиаде. Президент сравнил такой шаг с оккупацией Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что допуск россиян на Паралимпиаду-2026 стал "грязным" и "ужасающим" решением.

"Я не хочу сказать, что это из-за денег, потому что я не знаю, но это грязные решения. Абсолютно не уважаемые, не достойные уважения и не европейские. Я имею в виду Европу с точки зрения ценностей. И я думаю, что это ужасное решение", — сказал Зеленский.

Президент провел параллель с тем, что назвал "ползучей оккупацией", которую осуществляет Россия в Украине, начиная с незаконной аннексии Крыма до полномасштабного вторжения.

"Это похоже на русский образ жизни, на то, как они начали эту агрессию – мы называем это ползучей оккупацией. Сначала Крым, никто не ответил, не дал пинка. Хорошо, дальше Донбасс – никто не отвечает, никто не вводит санкции. Ладно, полномасштабное вторжение. Шаг за шагом, русский образ жизни. То же и с Олимпийскими играми", — объяснил президент.

Напомним, что МПК подтвердил, что десять параатлетов из РФ и Белоруссии получили приглашение на Паралимпиаду-2026. Это впервые Россия с 2014 года сможет быть представлена под своим флагом. Ранее ее спортсменов отстраняли из-за допингового скандала и после вторжения в Украину в 2022-м.

Зимние Паралимпийские игры состоятся в Милан и Кортина-д'Ампеццо 6–15 марта 2026 года.

