"Грязное и ужасное": резкая реакция Зеленского на последние решения МПК

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение Международного паралимпийского комитета (МКП) разрешить отдельным спортсменам из России и Белоруссии выступать под государственными флагами на Паралимпиаде. Президент сравнил такой шаг с оккупацией Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану заявил, что допуск россиян на Паралимпиаду-2026 стал "грязным" и "ужасающим" решением.
Президент провел параллель с тем, что назвал "ползучей оккупацией", которую осуществляет Россия в Украине, начиная с незаконной аннексии Крыма до полномасштабного вторжения.
Напомним, что МПК подтвердил, что десять параатлетов из РФ и Белоруссии получили приглашение на Паралимпиаду-2026. Это впервые Россия с 2014 года сможет быть представлена под своим флагом. Ранее ее спортсменов отстраняли из-за допингового скандала и после вторжения в Украину в 2022-м.
Зимние Паралимпийские игры состоятся в Милан и Кортина-д'Ампеццо 6–15 марта 2026 года.
