Зірковий футболіст Шахтаря та збірної шокував запитом про зарплату: скільки захотів

У донецького "Шахтаря" виникли невизначеності із продовженням контракту з футболістом збірної України – захисником Юхимом Коноплею. Контракт із футболістом закінчується влітку 2026 року. Футболіст поставив футбольному клубу жорстку умову – він продовжить захищати кольори "гірників", якщо клуб виконає космічний запит із зарплати – 1,5 мільйона доларів на рік. Про це пише портал "Спорт. юа".

Юхим Конопля. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звернули увагу, що такої суми не отримує жоден бразильський легіонер у клубі. Конопля хоче бути найоплачуванішим гравцем клубу і на інших умовах відмовляється вести переговори.

ЗМІ зазначає, що цього сезону Юхим Конопля провів на клубному рівні 12 матчів. Він відзначився одним голом і віддав три результативні передачі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вирвала перемогу в Азербайджану.

Також видання "Коментарі" повідомляло — збірна України під керівництвом Сергія Реброва продовжує боротьбу за вихід на Чемпіонат світу 2026 року. Після перемоги над Азербайджаном з рахунком 2:1 у кваліфікації УЄФА, ситуація у групі D залишається напруженою, але цілком оптимістичною для українців.

Аналітичний ресурс FootballMeetsData зробив симуляцію результатів та визначив поточні шанси команд на вихід із групи. Згідно з розрахунками, Україна має 85,6% шансів посісти друге місце, яке дає можливість потрапити до плей-офф, а далі на ЧС-2026. Імовірність прямого виходу на чемпіонат світу з першого місця оцінюється лише у 1%, тоді як шанси залишитися третіми – 13,4%.

Першу позицію у групі за прогнозами майже гарантовано збереже Франція, адже її шанси на перемогу у кваліфікації становлять 99%. У той же час, головний конкурент України — Ісландія після нічиєї 2:2 з французами покращила свої шанси на друге місце на 4% і тепер вони становлять 13,4%.



