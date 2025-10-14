Украина вырвала победу у Азербайджана: на каком месте сборная после двух побед подряд

Вечером 13 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины под руководством Сергея Реброва переиграли команду Азербайджана со счетом 2:1. Голы у сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, автогол в конце первого тайма был записан в пассив Виталия Миколенко.

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Интересно, что на 88-й минуте произошел эпизод, который мог окончательно снять вопрос о победителе. Довбык отдал пас на Назара Волошина, и тот без проблем переиграл вратаря, удвоив преимущество — 3:1.

Однако, после длительной паузы и просмотра VAR, арбитр сам пошел смотреть повтор и отменил гол из-за возможного фола Бондаренко, который предшествовал результативной атаке. Бондаренко получил желтую карточку, а Азербайджан — опасный штрафной.

Несмотря на отмененный мяч, Украина удержала минимальное преимущество до финального свистка.

И результат, сборная одержала тяжелую, но заслуженную победу со счетом 2:1.

В другом матче нашей группы Исландия и Франция разошлись миром (2:2). Сборная Украины одержала две победы подряд и с 7 очками занимает 2-ю позицию.

Турнирное положение: 1. Франция (10 очков), 2. Украина (7), 3. Исландия (4), 4. Азербайджан (1).

Следующие матчи в отборочном цикле наша сборная проведет 13 ноября, встретившись с фаворитами группы – французами. В это же время Азербайджан будет принимать Исландию.

В 16 ноября Украина сыграет свой заключающий матч с Исландией, а Азербайджан, соответственно, с Францией.

