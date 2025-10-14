logo

BTC/USD

112527

ETH/USD

4070.18

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Украина вырвала победу у Азербайджана: на каком месте сборная после двух побед подряд
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина вырвала победу у Азербайджана: на каком месте сборная после двух побед подряд

Национальная сборная Украины продолжает свою гонку за счастьем в виде пропуска на чемпионат мира-2026

14 октября 2025, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вечером 13 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины под руководством Сергея Реброва переиграли команду Азербайджана со счетом 2:1. Голы у сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, автогол в конце первого тайма был записан в пассив Виталия Миколенко.

Украина вырвала победу у Азербайджана: на каком месте сборная после двух побед подряд

Сборная Украины по футболу. Фото: из открытых источников

Интересно, что на 88-й минуте произошел эпизод, который мог окончательно снять вопрос о победителе. Довбык отдал пас на Назара Волошина, и тот без проблем переиграл вратаря, удвоив преимущество — 3:1.

Однако, после длительной паузы и просмотра VAR, арбитр сам пошел смотреть повтор и отменил гол из-за возможного фола Бондаренко, который предшествовал результативной атаке. Бондаренко получил желтую карточку, а Азербайджан — опасный штрафной.

Несмотря на отмененный мяч, Украина удержала минимальное преимущество до финального свистка.

И результат, сборная одержала тяжелую, но заслуженную победу со счетом 2:1.

В другом матче нашей группы Исландия и Франция разошлись миром (2:2). Сборная Украины одержала две победы подряд и с 7 очками занимает 2-ю позицию.

Турнирное положение: 1. Франция (10 очков), 2. Украина (7), 3. Исландия (4), 4. Азербайджан (1).

Следующие матчи в отборочном цикле наша сборная проведет 13 ноября, встретившись с фаворитами группы – французами. В это же время Азербайджан будет принимать Исландию.

В 16 ноября Украина сыграет свой заключающий матч с Исландией, а Азербайджан, соответственно, с Францией.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22-летний украинский защитник Илья Забарный официально присоединился к Пари Сен-Жермен, действующему победителю Лиги чемпионов. Французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта на своей официальной странице в соцсети X, а сумма перехода в ПСЖ составляет 63 миллиона евро.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости