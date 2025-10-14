Какие у сборной Украины шансы выйти из группы: кто может стать соперником в плей-офф в ЧМ-2026

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает борьбу за выход на Чемпионат мира 2026 года. После победы над Азербайджаном со счетом 2:1 в квалификации УЕФА, ситуация в группе D остается напряженной, но вполне оптимистичной для украинцев.

Шансы Украины выйти из группы на ЧМ-2026. Фото: УАФ

Аналитический ресурс FootballMeetsData произвел симуляцию результатов и определил текущие шансы команд на выход из группы. Согласно расчетам, у Украины есть 85,6% шансов занять второе место, которое дает возможность попасть в плей-офф, а дальше на ЧМ-2026. Вероятность прямого выхода на чемпионат мира с первого места оценивается лишь в 1%, тогда как шансы остаться третьими – 13,4%.

Первую позицию в группе по прогнозам почти гарантированно сохранит Франция, ведь ее шансы на победу в квалификации составляют 99%. В то же время, главный конкурент Украины — Исландия, после ничьей 2:2 с французами, улучшила свои шансы на второе место на 4% и теперь они составляют 13,4%.

FootballMeetsData также спрогнозировал возможных соперников Украины в плей-офф за выход на Чемпионат мира. Если команда Реброва сохранит вторую позицию, существует 20% вероятности, что соперником станет Швеция и 15%, что Украина сыграет против Молдовы.

После четырех туров из шести турнирная таблица группы D выглядит так:

— Франция – 10 очков

— Украина – 7 очков

— Исландия – 4 очка

— Азербайджан – 1 очко

Впереди сборную Украины ждет два решающих поединка. Следующий матч состоится 13 ноября против Франции, а последний в группе запланирован на 16 ноября против Исландии. Именно они определят, сможет ли команда Сергея Реброва сохранить шанс на участие в Чемпионате мира 2026, который будут принимать Канада, Мексика и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в национальной сборной Украины по футболу может смениться тренер.

Также "Комментарии" писали, что Европе озвучили абсурдную идею, как закончить войну в Украине из-за футбольного турнира.