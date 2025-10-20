Звездный футболист Шахтера и сборной шокировал запросом о зарплате: сколько захотел

У донецкого "Шахтера" возникли неопределённости с продлением контракта с футболистом сборной Украины – защитником Ефимом Коноплей. Контракт с футболистом заканчивается летом 2026 года. Футболист поставил футбольному клубу жесткое условие – он продолжит защищать цвета "горняков", если клуб выполнит космический запрос по зарплате – 1,5 миллиона долларов в год. Об этом пишет портал "Спорт. юа".

Ефим Конопля. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что такую сумму не получает ни один бразильский легионер в клубе. Конопля хочет быть самым высокооплачиваемым игроком клуба и на других условиях отказывается вести переговоры.

СМИ отмечает, что в этом сезоне Ефим Конопля провел на клубном уровне 12 матчей. Он отличился одним голом и отдал три результативные передачи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вырвала победу у Азербайджана.

Также издание "Комментарии" сообщало – сборная Украины под руководством Сергея Реброва продолжает борьбу за выход на Чемпионат мира 2026 года. После победы над Азербайджаном со счетом 2:1 в квалификации УЕФА, ситуация в группе D остается напряженной, но вполне оптимистичной для украинцев.

Аналитический ресурс FootballMeetsData произвел симуляцию результатов и определил текущие шансы команд на выход из группы. Согласно расчетам, у Украины есть 85,6% шансов занять второе место, которое дает возможность попасть в плей-офф, а дальше на ЧМ-2026. Вероятность прямого выхода на чемпионат мира с первого места оценивается лишь в 1%, тогда как шансы остаться третьими – 13,4%.

Первую позицию в группе по прогнозам почти гарантированно сохранит Франция, ведь ее шансы на победу в квалификации составляют 99%. В то же время, главный конкурент Украины — Исландия, после ничьей 2:2 с французами, улучшила свои шансы на второе место на 4% и теперь они составляют 13,4%.



