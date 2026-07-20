Зірка Аргентини відмовився потиснути руку Трампу після фіналу ЧС-2026 (ВІДЕО)

Після фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року увагу соцмереж привернула не лише перемога збірної Іспанії, а й несподіваний епізод під час церемонії нагородження. Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро демонстративно не потиснув руку президенту США Дональду Трампу, який вручав медалі футболістам.

Крістіан Ромеро. Фото: REUTERS/Paul Childs

Після поразки Аргентини з рахунком 0:1 саме аргентинські гравці першими виходили за нагородами. Коли черга дійшла до Ромеро, він отримав медаль і пройшов повз американського президента, не подавши йому руки. Дональд Трамп жодним чином не відреагував на цей жест і продовжив вручати нагороди іншим футболістам.

Відео моменту швидко поширилося у соціальних мережах. Зокрема, популярний ресурс Out of Context Football Manager опублікував запис з підписом: "Крістіан Ромеро висміює Трампа. Чесна гра". Сам футболіст публічно не коментував свій вчинок.

Для 28-річного захисника цей матч став 58-м у складі національної збірної Аргентини. За цей час він забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі, ставши одним з ключових футболістів команди.

Сам фінал ЧС-2026 року завершився перемогою Іспанії в додатковий час. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес після передачі Ніко Вільямса. Завдяки цій перемозі іспанці вдруге в історії стали чемпіонами світу, позбавивши Аргентину статусу чинного володаря трофея, який вона здобула після перемоги над Францією у фіналі ЧС-2022 в Катарі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фінал ЧС-2026 завершився драмою, видаленням та голом в овертаймі.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект визначив переможця матчу Іспанія — Аргентина у фіналі ЧС-2026.