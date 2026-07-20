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Зірка Аргентини відмовився потиснути руку Трампу після фіналу ЧС-2026 (ВІДЕО)

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро не потиснув руку Дональду Трампу під час церемонії нагородження ЧС-2026.

20 липня 2026, 09:30
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Slava Kot

Після фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року увагу соцмереж привернула не лише перемога збірної Іспанії, а й несподіваний епізод під час церемонії нагородження. Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро демонстративно не потиснув руку президенту США Дональду Трампу, який вручав медалі футболістам.

Зірка Аргентини відмовився потиснути руку Трампу після фіналу ЧС-2026 (ВІДЕО)

Крістіан Ромеро. Фото: REUTERS/Paul Childs

Після поразки Аргентини з рахунком 0:1 саме аргентинські гравці першими виходили за нагородами. Коли черга дійшла до Ромеро, він отримав медаль і пройшов повз американського президента, не подавши йому руки. Дональд Трамп жодним чином не відреагував на цей жест і продовжив вручати нагороди іншим футболістам.

Відео моменту швидко поширилося у соціальних мережах. Зокрема, популярний ресурс Out of Context Football Manager опублікував запис з підписом: "Крістіан Ромеро висміює Трампа. Чесна гра". Сам футболіст публічно не коментував свій вчинок.

Для 28-річного захисника цей матч став 58-м у складі національної збірної Аргентини. За цей час він забив чотири м'ячі та віддав дві результативні передачі, ставши одним з ключових футболістів команди.

Сам фінал ЧС-2026 року завершився перемогою Іспанії в додатковий час. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес після передачі Ніко Вільямса. Завдяки цій перемозі іспанці вдруге в історії стали чемпіонами світу, позбавивши Аргентину статусу чинного володаря трофея, який вона здобула після перемоги над Францією у фіналі ЧС-2022 в Катарі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що фінал ЧС-2026 завершився драмою, видаленням та голом в овертаймі.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект визначив переможця матчу Іспанія — Аргентина у фіналі ЧС-2026.



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