Прогноз на матч Іспанія - Аргентина: ШІ назвав точний рахунок фіналу ЧС-2026

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Slava Kot
19 липня збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Матч, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, визначить нового чемпіона світу. Напередодні вирішального поєдинку портал "Коментарі" звернувся до двох моделей штучного інтелекту, аби вони проаналізували форму команд і спрогнозували результат фіналу.
Прогноз на матч Іспанія - Аргентина. Фото з відкритих джерел
Обидва фіналісти пройшли непростий шлях до головного матчу турніру. Іспанія впевнено виграла свою групу, а в плейоф послідовно переграла Австрію (3:0), Португалію (1:0), Бельгію (2:1) та Францію (2:0). До чвертьфіналу команда Луїса де ла Фуенте взагалі не пропускала м'ячів, демонструючи одну з найкращих оборон турніру.
Аргентина, навпаки, майже в кожному матчі першою пропускала, однак щоразу знаходила сили для камбеку. На шляху до фіналу чинні чемпіони світу здолали Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2), Швейцарію (3:1) та Англію (2:1), вкотре підтвердивши характер команди.
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