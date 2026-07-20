Звезда Аргентины отказался пожать руку Трампу после финала ЧМ-2026 (ВИДЕО)

Кристиан Ромеро. Фото: REUTERS/Paul Childs

После финала чемпионата мира по футболу 2026 внимание соцсетей привлекла не только победа сборной Испании, но и неожиданный эпизод во время церемонии награждения. Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро демонстративно не пожал руку президенту США Дональду Трампу, вручавшему медали футболистам.

После поражения Аргентины со счетом 0:1, именно аргентинские игроки первыми выходили за наградами. Когда очередь дошла до Ромеро, он получил медаль и прошел мимо американского президента, не подав ему руки. Дональд Трамп никак не отреагировал на этот жест и продолжил вручать награды другим футболистам.

Видео момента быстро распространилось в социальных сетях. В частности, популярный ресурс Out of Context Football Manager опубликовал запись с подписью: "Кристиан Ромеро высмеивает Трампа. Честная игра". Сам футболист публично не комментировал свой поступок.

Для 28-летнего защитника этот матч стал 58-м в составе национальной сборной Аргентины. За это время он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи, став одним из ключевых футболистов команды.

Сам финал ЧМ-2026 завершился победой Испании в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес после передачи Нико Уильямса. Благодаря этой победе испанцы во второй раз в истории стали чемпионами мира, лишив Аргентину статуса действующего обладателя трофея, который она получила после победы над Францией в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что финал ЧМ-2026 завершился драмой, удалением и голом в овертайме.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект определил победителя матча Испания – Аргентина в финале ЧМ-2026.