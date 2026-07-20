Фінал ЧС-2026 завершився драмою, видаленням та голом в овертаймі: деталі

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, здобувши важку перемогу над Аргентиною у фіналі, який завершився лише у додатковий час. Долю золотих медалей вирішив один точний удар після більш ніж ста хвилин напруженої боротьби.

Збірна Іспанії з футболу. Фото: із відкритих джерел

Перший тайм пройшов під обережністю. Обидві команди уникали ризику, проте саме іспанці були активнішими в атаці. Аргентина ж до перерви не зуміла завдати жодного удару навіть у бік воріт Унаї Симона. Додатковим ударом для команди Ліонеля Скалоні стала травма центрального захисника Лісандро Мартінеса, який покинув поле ще до свистка на перерву.

Після відпочинку аргентинці намагалися перебудувати гру, але замінити травмованих та посилити тиск не вдалося. Іспанія поступово захопила ініціативу, змушуючи суперника дедалі глибше оборонятися. На 92-й хвилині ситуація для чинних чемпіонів світу стала критичною: Енцо Фернандес отримав другу жовту картку та залишив свою команду у меншості.

Незважаючи на чисельну перевагу, іспанці довго не могли пробити Еміліано Мартінеса. Вже в першому овертаймі Ніко Вільямс відправив м'яч у сітку, проте арбітр скасував взяття воріт після перегляду епізоду, зафіксувавши порушення правил атаки.

Розв'язка настала у другому додатковому таймі. Після знижки головою від Ніко Вільямса Ферран Торрес влучним ударом вивів Іспанію вперед. Пізніше він оформив дубль, проте другий гол було скасовано через офсайд. Аргентина наприкінці організувала штурм, але зрівняти рахунок так і не змогла.

Іспанія вдруге у своїй історії виграла чемпіонат світу, повторивши тріумф 2010 року. За кількістю титулів вона наздогнала Францію та Уругвай, поступаючись тепер лише Аргентині, Італії, Німеччині та рекордсмену – Бразилії.

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