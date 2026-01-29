Український воротар шокував увесь світ: чому він тепер точно увійде в історію

Український воротар Анатолій Трубін став головним героєм одного із найдраматичніших матчів основного етапу Ліги чемпіонів. Голкіпер "Бенфіки" не лише надійно діяв у рамці, а й відзначився забитим м'ячем у ворота мадридського "Реала", вирішивши результат зустрічі.

Анатолій Трубін. Фото: з відкритих джерел

У поєдинку 8-го туру турніру Лісабонський клуб приймав іспанського гранда на своєму полі. Доля матчу вирішувалася у компенсований час. На 90-й 7 хвилині партнер Трубіна виконав навіс у штрафну площу гостей, а український воротар, який підключився до атаки, ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Цей гол став вирішальним та встановив остаточний рахунок – 4:2 на користь "Бенфіки". До цього у господарів відзначилися Шельдеруп (36-а та 54-а хвилини) та Павлідіс, який реалізував пенальті на 45-5 хвилині. У складі "Реала" дубль оформив Кіліан Мбаппе, забивши на 30-й та 58-й хвилинах.

Кінцівка зустрічі видалася дуже напруженою: мадридці залишилися вдев'ять після видалень Асенсіо на 90 2 хвилині і Родріго — вже на 90 7.

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" набрала 9 очок, посіла 24-е місце у загальному етапі Ліги чемпіонів і вийшла у плей-офф турніру, а Анатолій Трубін вписав своє ім'я в історію єврокубків як воротар, який забив "Реалу", який вважається королівським клубом.

