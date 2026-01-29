Украинский вратарь шокировал весь мир: почему он теперь точно войдет в историю

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал главным героем одного из самых драматичных матчей основного этапа Лиги чемпионов. Голкипер "Бенфики" не только надежно действовал в рамке, но и отметился забитым мячом в ворота мадридского "Реала", решив исход встречи.

Анатолий Трубин. Фото: из открытых источников

В поединке 8-го тура турнира лиссабонский клуб принимал испанского гранда на своем поле. Судьба матча решалась в компенсированное время. На 90+7 минуте партнер Трубина выполнил навес в штрафную площадь гостей, а украинский вратарь, подключившийся к атаке, ударом головой отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа.

Этот гол стал решающим и установил окончательный счет – 4:2 в пользу "Бенфики". До этого у хозяев отличились Шельдеруп (36-я и 54-я минуты) и Павлидис, реализовавший пенальти на 45+5 минуте. В составе "Реала" дубль оформил Килиан Мбаппе, забив на 30-й и 58-й минутах.

Концовка встречи выдалась весьма напряженной: мадридцы остались вдевятером после удалений Асенсио на 90+2 минуте и Родриго – уже на 90+7.

Благодаря этой победе "Бенфика" набрала 9 очков, заняла 24-е место в общем этапе Лиги чемпионов и вышла в плей-офф турнира, а Анатолий Трубин вписал свое имя в историю еврокубков как вратарь, забивший "Реалу", который считается королевским клубом, решающий гол.

Читайте также на портале "Комментарии" — легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возвращается на футбольное поле ради благотворительной миссии. Обладатель "Золотого мяча" в 2004 году примет участие в Fight Aids Cup, который состоится 24 января на стадионе "Луи II" в Монако в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло.

Также издание "Комментарии" сообщало – футболист из Бурунди умер на футбольном поле: все из-за монеты-талисмана.



