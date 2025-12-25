Футболист из Бурунди умер на футбольном поле: все из-за монеты-талисмана

Трагический случай произошел в Бурунди, когда 20 декабря во время матча второго дивизиона страны потерял сознание полузащитник клуба Les Guêpiers du Lac Игиранеза Эме Герик. Несмотря на оказанную на поле первую помощь, футболист умер по дороге в больницу.

Футболист в Бурунди скончался во время матча. Фото из открытых источников

Матч проходил в Национальном техническом центре в городе Нгараз. По официальному заявлению Бурундской футбольной федерации, организация выразила соболезнования семье игрока и его клубу, однако воздержалась от объяснения причин смерти Игиранезы Эме Герика.

Однако свидетели инцидента, которых цитировало Африканское общественное радио, утверждают, что спортсмен мог случайно проглотить монету, которую держал во рту "на удачу". По их словам, речь идет о так называемой "гри-гри". Это традиционный африканский талисман, используемый в колдовских ритуалах для привлечения успеха.

Официального подтверждения этой версии нет, а расследование обстоятельств смерти продолжается. В то же время местные СМИ отмечают, что обращение к знахарям и использование амулетов в футболе Бурунди довольно распространенная практика, особенно на низших уровнях чемпионата.

Как пишут местные СМИ, сам Игиранеза Герик при жизни публично отрицал использование магических ритуалов в спорте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нигерии скончался футболист во время матча. Его коллеги сначала подумали, что тот пошутил, но через минуту футболист умер на футбольном поле. В сеть попало видео инцидента.

Также "Комментарии" писали о смерти 18-летнего футболиста из Китая, произошедшей после случайного удара на футбольном поле.



