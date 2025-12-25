logo

BTC/USD

87460

ETH/USD

2923.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Футболист из Бурунди умер на футбольном поле: все из-за монеты-талисмана
commentss НОВОСТИ Все новости

Футболист из Бурунди умер на футбольном поле: все из-за монеты-талисмана

В Бурунди футболист Игиранеза Эме Герик умер после того, как потерял сознание на поле. Свидетели говорят о проглоченной монете-талисмане.

25 декабря 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Трагический случай произошел в Бурунди, когда 20 декабря во время матча второго дивизиона страны потерял сознание полузащитник клуба Les Guêpiers du Lac Игиранеза Эме Герик. Несмотря на оказанную на поле первую помощь, футболист умер по дороге в больницу.

Футболист из Бурунди умер на футбольном поле: все из-за монеты-талисмана

Футболист в Бурунди скончался во время матча. Фото из открытых источников

Матч проходил в Национальном техническом центре в городе Нгараз. По официальному заявлению Бурундской футбольной федерации, организация выразила соболезнования семье игрока и его клубу, однако воздержалась от объяснения причин смерти Игиранезы Эме Герика.

Однако свидетели инцидента, которых цитировало Африканское общественное радио, утверждают, что спортсмен мог случайно проглотить монету, которую держал во рту "на удачу". По их словам, речь идет о так называемой "гри-гри". Это традиционный африканский талисман, используемый в колдовских ритуалах для привлечения успеха.

Официального подтверждения этой версии нет, а расследование обстоятельств смерти продолжается. В то же время местные СМИ отмечают, что обращение к знахарям и использование амулетов в футболе Бурунди довольно распространенная практика, особенно на низших уровнях чемпионата.

Как пишут местные СМИ, сам Игиранеза Герик при жизни публично отрицал использование магических ритуалов в спорте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нигерии скончался футболист во время матча. Его коллеги сначала подумали, что тот пошутил, но через минуту футболист умер на футбольном поле. В сеть попало видео инцидента.

Также "Комментарии" писали о смерти 18-летнего футболиста из Китая, произошедшей после случайного удара на футбольном поле.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sportnewsafrica.com/en/posts/football-burundi-player-dies-in-a-match
Теги:

Новости

Все новости