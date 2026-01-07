logo

Андрей Шевченко станет капитаном клуба "Цирк Монако"
commentss НОВОСТИ Все новости

Андрей Шевченко станет капитаном клуба "Цирк Монако"

Андрей Шевченко станет капитаном команды "Цирк Монако" в благотворительном матче Fight Aids Cup.

7 января 2026, 13:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возвращается на футбольное поле ради благотворительной миссии. Обладатель "Золотого мяча" в 2004 году примет участие в Fight Aids Cup, который состоится 24 января на стадионе "Луи II" в Монако в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло.

Андрей Шевченко станет капитаном клуба "Цирк Монако"

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Матч, который будет проходить уже в шестой раз, должен привлечь внимание к проблемам борьбы со СПИДом и поддержать фонд Fight Aids Monaco, созданный под патронатом принцессы Стефании. По традиции на поле сойдутся команды "Барбажуанс" и "Цирк Монако". Эти коллективы сформированы из бывших звезд мирового футбола и известных личностей.

В этом году Андрею Шевченко доверили особую роль. Он станет капитаном команды "Цирк Монако".

"В этом году Cirque FC может похвастаться сильным итальянским влиянием, ведь команду возглавит Андрей Шевченко, обладатель "Золотого мяча" 2004 года и капитан фестиваля, символизирующий тесную связь между Цирковым фестивалем и ценностями солидарности, которые отстаивает FIGHT AIDS MONACO", — пишет издание Foot Mercato.

Вместе с Шевченко в матче сыграют такие звезды, как Эден Азар, Кларенс Зеедорф, Робер Пирес, Юрий Джоркаефф, Людовик Жюли и Кристиан Карамбе.

Несмотря на благотворительный характер, матч носит и спортивную интригу. "Цирк Монако" лидирует в истории противостояний, одержав четыре победы против одной в "Барбажуанс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, получил гражданство Украины.

Также "Комментарии" писали, что украинский футболист попал в список самых худших трансферов в истории футбола.



Источник: https://www.footmercato.net/a7642619263813038539-monaco-accueillera-un-match-caritatif-avec-plusieurs-legendes
