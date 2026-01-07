Андрей Шевченко станет капитаном клуба "Цирк Монако"

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко возвращается на футбольное поле ради благотворительной миссии. Обладатель "Золотого мяча" в 2004 году примет участие в Fight Aids Cup, который состоится 24 января на стадионе "Луи II" в Монако в рамках Международного циркового фестиваля Монте-Карло.

Андрей Шевченко. Фото из открытых источников

Матч, который будет проходить уже в шестой раз, должен привлечь внимание к проблемам борьбы со СПИДом и поддержать фонд Fight Aids Monaco, созданный под патронатом принцессы Стефании. По традиции на поле сойдутся команды "Барбажуанс" и "Цирк Монако". Эти коллективы сформированы из бывших звезд мирового футбола и известных личностей.

В этом году Андрею Шевченко доверили особую роль. Он станет капитаном команды "Цирк Монако".

" В этом году Cirque FC может похвастаться сильным итальянским влиянием, ведь команду возглавит Андрей Шевченко, обладатель "Золотого мяча" 2004 года и капитан фестиваля, символизирующий тесную связь между Цирковым фестивалем и ценностями солидарности, которые отстаивает FIGHT AIDS MONACO", — пишет издание Foot Mercato.

Вместе с Шевченко в матче сыграют такие звезды, как Эден Азар, Кларенс Зеедорф, Робер Пирес, Юрий Джоркаефф, Людовик Жюли и Кристиан Карамбе.

Несмотря на благотворительный характер, матч носит и спортивную интригу. "Цирк Монако" лидирует в истории противостояний, одержав четыре победы против одной в "Барбажуанс".

