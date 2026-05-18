Україні офіційно представили нового головного тренера національної збірної з футболу

Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Про це йдеться в офіційному повідомленні Української асоціації футболу.

Варто відзначити, що таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер. Раніше іноземні фахівці були лише у складі тренерських штабів. Проте не очолювали збірну.

Повідомляється, що Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року.

Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у "Мілані" (Італія), "Брайтоні" (Англія) і "Марселі" (Франція).

У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

