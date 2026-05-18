Головна Новини Спорт футбол Україні офіційно представили нового головного тренера національної збірної з футболу
commentss НОВИНИ Всі новини

Україні офіційно представили нового головного тренера національної збірної з футболу

Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ

18 травня 2026, 11:40
Кравцев Сергей

Андреа Мальдера став новим головним тренером збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Про це йдеться в офіційному повідомленні Української асоціації футболу.

Андреа Мальдера. Фото: з відкритих джерел

Варто відзначити, що таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер. Раніше іноземні фахівці були лише у складі тренерських штабів. Проте не очолювали збірну.

Повідомляється, що Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року.

Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у "Мілані" (Італія), "Брайтоні" (Англія) і "Марселі" (Франція).

У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — призначення нового наставника збірної України з футболу супроводжувалося закулісною боротьбою та неочікуваними рішеннями. Як стало відомо з поінформованих джерел, вибір Української асоціації футболу на користь Андреа Мальдера замість досвідченого Мирон Маркевич був зумовлений не лише спортивними аргументами.                                                                                     

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сергій Ребров уперше публічно висловився після завершення роботи на посаді головного тренера збірної України. Фахівець підтвердив, що рішення про припинення співпраці було спільним з Українською асоціацією футболу, а сам він продовжить діяльність у структурі УАФ.




