Був дзвінок з ОП: хто заборонив призначити легендарного Маркевича у збірну
Був дзвінок з ОП: хто заборонив призначити легендарного Маркевича у збірну

Кулуарні сигнали та «карт-бланш» для Шевченка визначили долю збірної України

6 травня 2026, 15:42
Кравцев Сергей

Призначення нового наставника збірної України з футболу супроводжувалося закулісною боротьбою та неочікуваними рішеннями. Як стало відомо з поінформованих джерел, вибір Української асоціації футболу на користь Андреа Мальдера замість досвідченого Мирон Маркевич був зумовлений не лише спортивними аргументами.

Мирон Маркевич. Фото: з відкритих джерел

За інформацією інсайдерів, так зване "львівське крило" в УАФ, пов’язане з віцепрезидентом Андрієм Шевченком, активно просувало кандидатуру Маркевича. Більше того, у футбольних колах обговорювався варіант створення тренерського тандему Маркевич – Мальдера, який міг поєднати досвід і сучасний європейський підхід.

Однак, за словами джерел, ситуація кардинально змінилася після сигналу "згори". У владних кабінетах чітко дали зрозуміти: кандидатури, пов’язані з львівською групою впливу, не отримають підтримки. Це фактично поставило хрест на шансах Маркевича очолити національну команду.

У результаті Українська асоціація футболу надала Шевченку повну свободу дій у кадровому питанні. Скориставшись цим, він зробив ставку на перевірену людину – свого колишнього асистента Мальдеру, з яким уже мав досвід спільної роботи.

Таким чином, рішення, яке зовні виглядало суто професійним, насправді стало результатом складного балансу впливів і політичних сигналів. І тепер саме Мальдера має довести, що цей вибір був правильним не лише на папері, а й на полі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сергій Ребров уперше публічно висловився після завершення роботи на посаді головного тренера збірної України. Фахівець підтвердив, що рішення про припинення співпраці було спільним з Українською асоціацією футболу, а сам він продовжить діяльність у структурі УАФ.




Джерело: https://sport.ua/uk/news/865491-kerivnitstvo-ukraini-zaboronilo-priznachati-legendarnogo-trenera-v-zbirnu
