Украине официально представили нового главного тренера национальной сборной по футболу
Украине официально представили нового главного тренера национальной сборной по футболу

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ

18 мая 2026, 11:40
Кравцев Сергей

Андреа Мальдер стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Об этом идет речь в официальном сообщении Украинской ассоциации футбола.

Андреа Мальдера. Фото: из открытых источников

Следует отметить, что таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер. Раньше иностранные специалисты были только в составе тренерских штабов. Однако не возглавляли сборную.

Сообщается, что Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года.

На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в Милане (Италия), Брайтоне (Англия) и Марселе (Франция).

В 2016-2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — назначение нового наставника сборной Украины по футболу сопровождалось закулисной борьбой и неожиданными решениями. Как стало известно из информированных источников, выбор Украинской ассоциации футбола в пользу Андреа Мальдера вместо опытного Мирона Маркевича был обусловлен не только спортивными аргументами.                                                                        

Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Ребров впервые публично высказался после завершения работы в должности главного тренера сборной Украины. Специалист подтвердил, что решение о прекращении сотрудничества было совместно с Украинской ассоциацией футбола, а сам он продолжит деятельность в структуре УАФ.




Источник: https://uaf.ua/news/do-uvahy-vbolivalnykiv-vidkryto-prodaz-kvytkiv-na-tovaryskyy-match-daniia-ukrayina
