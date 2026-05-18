Украине официально представили нового главного тренера национальной сборной по футболу

Андреа Мальдер стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Об этом идет речь в официальном сообщении Украинской ассоциации футбола.

Следует отметить, что таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер. Раньше иностранные специалисты были только в составе тренерских штабов. Однако не возглавляли сборную.

Сообщается, что Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года.

На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в Милане (Италия), Брайтоне (Англия) и Марселе (Франция).

В 2016-2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

