Ребров уперше прокоментував відставку зі збірної України: що сказав екстренер

Сергій Ребров уперше публічно висловився після завершення роботи на посаді головного тренера збірної України. Фахівець підтвердив, що рішення про припинення співпраці було спільним з Українською асоціацією футболу, а сам він продовжить діяльність у структурі УАФ.

Про відставку наставника офіційно повідомила Українська асоціація футболу. Невдовзі після цього Ребров звернувся до вболівальників та подякував усім, хто підтримував команду впродовж останніх років.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду", — сказав тренер.

Також Ребров подякував УАФ за співпрацю, наголосивши, що цей період став важливою частиною його професійного шляху.

Сергій Ребров очолив національну команду у 2023 році, коли тривав відбірковий цикл до чемпіонату Європи. Збірна України змогла пройти стикові матчі та здобути путівку на Євро. Після цього команда до останнього зберігала шанси на вихід до чемпіонату світу, однак зазнала поразки в плей-оф турніру.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Реброву за внесок у розвиток збірної та роботу з молодими футболістами. Попри відхід із посади головного тренера, Ребров не залишає український футбол. Він працюватиме в керівних органах асоціації як віцепрезидент УАФ та член виконкому.

Ім’я нового наставника збірної України поки не оголошене.

