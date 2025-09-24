logo_ukra

Головна Новини Спорт футбол У національній збірній України з футболу може змінитись тренер: кого готують замість Реброва
commentss НОВИНИ Всі новини

У національній збірній України з футболу може змінитись тренер: кого готують замість Реброва

Очолити збірну України з футболу може ветеран київського "Динамо" Олег Лужний

24 вересня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Непереконливі виступи національної збірної України з футболу, що почастішали, підштовхують президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка до непростого рішення щодо зміни тренерського штабу головної команди країни на чолі з Сергієм Ребровим. Шевченко розглядає варіант із призначенням колишнього футболіста київського "Динамо" та лондонського "Арсеналу" Олега Лужного на посаду головного тренера.

У національній збірній України з футболу може змінитись тренер: кого готують замість Реброва

Лужний та Ребров. Фото: з відкритих джерел

Керівництво УАФ не лише аналізує ситуацію, але вже предметно готується до можливих змін.

Варто зазначити, що Олег Лужний востаннє працював у тренерському штабі ще у 2013 році, очолюючи сімферопольську "Таврію". Також він має досвід роботи у київському "Динамо", де якийсь час виконував обов'язки головного тренера.

При цьому в ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що Сергій Ребров погодив умови контракту з грецьким "Панатинаїкосом", проте УАФ поки що не дає згоди на його перехід.

Джерело: https://sport.ua/uk/news/800188-dzherelo-shevchenko-znayshov-zaminu-dlya-rebrova-u-zbirniy-ukraini
