У національній збірній України з футболу може змінитись тренер: кого готують замість Реброва

Непереконливі виступи національної збірної України з футболу, що почастішали, підштовхують президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка до непростого рішення щодо зміни тренерського штабу головної команди країни на чолі з Сергієм Ребровим. Шевченко розглядає варіант із призначенням колишнього футболіста київського "Динамо" та лондонського "Арсеналу" Олега Лужного на посаду головного тренера.

Лужний та Ребров. Фото: з відкритих джерел

Керівництво УАФ не лише аналізує ситуацію, але вже предметно готується до можливих змін.

Варто зазначити, що Олег Лужний востаннє працював у тренерському штабі ще у 2013 році, очолюючи сімферопольську "Таврію". Також він має досвід роботи у київському "Динамо", де якийсь час виконував обов'язки головного тренера.

При цьому в ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що Сергій Ребров погодив умови контракту з грецьким "Панатинаїкосом", проте УАФ поки що не дає згоди на його перехід.

