Илья Забарный официально стал футболистом ПСЖ: детали контракта
Илья Забарный официально стал игроком ПСЖ, подписав контракт с французским клубом на 5 лет.

12 августа 2025, 11:24
Автор:
avatar

Slava Kot

Илья Забарный. Фото из открытых источников

22-летний украинский защитник Илья Забарный официально присоединился к Пари Сен-Жермен, действующему победителю Лиги чемпионов. Французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта на своей официальной странице в соцсети X, а сумма перехода в ПСЖ составляет 63 миллиона евро.

Илья Забарный совершил трансфер в ПСЖ, а французский клуб официально сообщил о переходе украинского футболиста.

"Он входит в свет. Теперь он один из нас. Добро пожаловать в Париж, Илья Забарный", — говорится в заявлении ПСЖ.

Забарный подписал пятилетний контракт, который будет действовать до лета 2030 года. По информации L'Équipe, ПСЖ заплатит английскому "Борнмуту" 63 миллиона евро за трансфер украинского футболиста, и это без учета бонусов.

Французские СМИ сообщают, что в своем первом сезоне в Париже украинец получит 4,5 млн. евро зарплаты после налогов, а с учетом бонусов его годовой доход может достичь 8 млн. евро.

Трансфер в ПСЖ сделал Забарного вторым самым дорогим украинским футболистом в истории. Выше его в рейтинге только Михаил Мудрик, которого "Челси" купил у "Шахтера" за 70 млн евро.

Топ-3 самых дорогих украинских трансферов:

  • — Михаил Мудрик – 70 млн евро ("Шахтер" – "Челси")
  • — Илья Забарный – 63 млн евро ("Борнмут" – ПСЖ)
  • — Андрей Шевченко – 43,88 млн евро ("Милан" — "Челси")

В новой команде Забарный станет пятым номинальным центрбэком. Конкуренцию ему составят капитан Маркиньос, Лукас Беральдо, Виллиан Пачо и Преснель Кимпэмбе. Забарный станет лишь вторым украинским легионером в Лиге 1. В чемпионате Франции выступает защитник Эдуард Соболь, играющий за "Страсбур".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Забарный побил рекорд Мудрика в Чемпионате Англии.

Также "Комментарии" писали, что украинский футболист попал в список самых плохих трансферов в истории футбола.



