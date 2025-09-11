В Европе озвучили абсурдную идею, как закончить войну в Украине

Рубрики
Slava Kot
Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк заявил, что футбол может стать инструментом для прекращения войны в Украине. Футбольный специалист призвал ФИФА организовать турнир с участием четырех сборных – США, Европы, Украины и России.
Гус Хиддинк. Фото: REUTERS/Tony O'Brien
Гус Хиддинк в интервью российскому ресурсу "Матч ТВ" предложил ФИФА организовать специальный футбольный турнир, который, по его мнению, может стать миротворческой миссией и шагом к прекращению военных действий на войне в Украине.
Тренер вспомнил пример времен Первой мировой войны, когда под рождественское перемирие враждующие стороны играли в футбол. Хиддинк убежден, что спортивные соревнования могут иметь подобный символический эффект и сегодня.
Отметим, что после начала войны ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборную с международных соревнований и подчеркнули, что спорт не может оставаться в стороне от агрессии. Предложение Хиддинка фактически предполагает возвращение России на международные соревнования.
Гус Хиддинк – один из самых известных нидерландских футбольных тренеров. В разные годы он возглавлял ПСВ, "Реал Мадрид", "Челси", а также национальные сборные Нидерландов, Южной Кореи, Турции, Австралии и России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как небольшая азиатская страна унизила сборную России.