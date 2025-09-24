logo

BTC/USD

113049

ETH/USD

4182.29

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол В национальной сборной Украины по футболу может смениться тренер: кого готовят вместо Реброва
commentss НОВОСТИ Все новости

В национальной сборной Украины по футболу может смениться тренер: кого готовят вместо Реброва

Возглавить сборную Украины по футболу может ветеран киевского "Динамо" Олег Лужный

24 сентября 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Участившиеся неубедительные выступления национальной сборной Украины по футболу подталкивают президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко к непростому решению по смене тренерского штаба главной команды страны во главе с Сергеем Ребровым. Шевченко рассматривает вариант с назначением бывшего футболиста киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олега Лужного на пост главного тренера. 

В национальной сборной Украины по футболу может смениться тренер: кого готовят вместо Реброва

Лужный и Ребров. Фото: из открытых источников

Руководство УАФ не только анализирует ситуацию, но уже предметно готовится к возможным изменениям.

Стоит отметить, что Олег Лужный в последний раз работал в тренерском штабе еще в 2013 году, возглавляя симферопольскую "Таврию". Также он имеет опыт работы в киевском "Динамо", где некоторое время исполнял обязанности главного тренера.

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что Сергей Ребров согласовал условия контракта с греческим "Панатинаикосом", однако УАФ пока не дает согласия на его переход.

Читайте также на портале "Комментарии" — известный нидерландский тренер Гус Хиддинк заявил, что футбол может стать инструментом для прекращения войны в Украине. Футбольный специалист призвал ФИФА организовать турнир с участием четырех сборных – США, Европы, Украины и России.

Также издание "Комментарии" сообщало – 22-летний украинский защитник Илья Забарный официально присоединился к Пари Сен-Жермен, действующему победителю Лиги чемпионов. Французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта на своей официальной странице в соцсети X, а сумма перехода в ПСЖ составляет 63 миллиона евро. 

Илья Забарный совершил трансфер в ПСЖ, а французский клуб официально сообщил о переходе украинского футболиста.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.ua/uk/news/800188-dzherelo-shevchenko-znayshov-zaminu-dlya-rebrova-u-zbirniy-ukraini
Теги:

Новости

Все новости