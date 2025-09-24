В национальной сборной Украины по футболу может смениться тренер: кого готовят вместо Реброва

Участившиеся неубедительные выступления национальной сборной Украины по футболу подталкивают президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко к непростому решению по смене тренерского штаба главной команды страны во главе с Сергеем Ребровым. Шевченко рассматривает вариант с назначением бывшего футболиста киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олега Лужного на пост главного тренера.

Лужный и Ребров. Фото: из открытых источников

Руководство УАФ не только анализирует ситуацию, но уже предметно готовится к возможным изменениям.

Стоит отметить, что Олег Лужный в последний раз работал в тренерском штабе еще в 2013 году, возглавляя симферопольскую "Таврию". Также он имеет опыт работы в киевском "Динамо", где некоторое время исполнял обязанности главного тренера.

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что Сергей Ребров согласовал условия контракта с греческим "Панатинаикосом", однако УАФ пока не дает согласия на его переход.

