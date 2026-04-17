Шахтар пробився до півфіналу Ліги конференцій: з ким тепер зіграють гірники

У четвер, 16 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій, в якому Шахтар зіграв унічию з нідерландським АЗ, проте за рахунок перемоги в першому протистоянні вийшов у півфінал турніру. Зустріч завершилась із рахунком 2:2. Тож нічия, яка також повністю влаштовувала команду Турана.

Тепер у півфіналі Ліги конференцій донецький "Шахтар" зіграє проти англійського клубу "Крістал Пелас". Перша гра відбудеться у Кракові, матч-відповідь – у Лондоні.

"Гірники" зустрінуться з лондонською командою вперше. Раніше "Крістал Пелас" обійшов італійську "Фіорентину" за сумою двох матчів (3:0, 1:2).

Другою парою півфіналістів Ліги конференцій стануть французький "Страсбург" та іспанський клуб "Райо Вальєкано".

Півфінали Ліги конференцій заплановані на 30 квітня та 7 травня. За звання переможця турніру дві команди, які отримають першість за підсумками двох зустрічей, боротимуться 27 травня у німецькому Лейпцигу.

Сам наставник підтвердив, що поки що жодних переговорів про пролонгацію угоди з Українською асоціацією футболу не ведеться.

"Я не отримував пропозиції щодо УАФ. Якщо отримаю, я його розгляну. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтесь", — цитує Реброва "Супільне Спорт".