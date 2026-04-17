Главная Новости Спорт футбол Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций: с кем теперь сыграют горняки
Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций: с кем теперь сыграют горняки

Соперником Шахтера в 1/2 финала стал английский Кристал Пелес, по сумме двух матчей прошедший итальянскую Фиорентину (3:0, 1:2)

17 апреля 2026, 07:26
Кравцев Сергей

В четверг, 16 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Шахтер сыграл вничью с нидерландским АЗ, однако за счет победы в первом противостоянии вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:2. Так что ничья, которая также полностью устраивала команду Турана.

Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций: с кем теперь сыграют горняки

ФК Шахтер. Фото: из открытых источников

Теперь в полуфинале Лиги конференций донецкий "Шахтер" сыграет против английского клуба "Кристал Пэлас". Первая игра состоится в Кракове, ответный матч – в Лондоне.

"Горняки" встретятся с лондонской командой впервые. Ранее "Кристал Пэлас" обошел итальянскую "Фиорентину" по сумме двух матчей (3:0, 1:2).

Второй парой полуфиналистов Лиги конференций станут французский "Страсбург" и испанский клуб "Райо Вальекано".

Полуфиналы Лиги конференций запланированы на 30 апреля и 7 мая. За звание победителя турнира две команды, которые получат первенство по итогам двух встреч, будут бороться 27 мая в немецком Лейпциге.

Читайте также на портале "Комментарии" — Национальная сборная Украины по футболу оказалась в центре неприятного инцидента в преддверии судьбоносного матча квалификации на Чемпионат мира-2026. Как стало известно от спортивного журналиста Игоря Бурбаса, команду дерзко ограбили непосредственно в гостинице, где проживали спортсмены.

Также издание "Комментарии" сообщало – сотрудничество Сергея Реброва со сборной Украины по футболу подходит к концу. 

Сам наставник подтвердил, что пока никаких переговоров о пролонгации соглашения с Украинской ассоциацией футбола не ведется. 

"Я не получал предложения по УАФ. Если получу, я его рассмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", — цитирует Реброва "Суспильне Спорт".



