Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций: с кем теперь сыграют горняки

В четверг, 16 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Шахтер сыграл вничью с нидерландским АЗ, однако за счет победы в первом противостоянии вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:2. Так что ничья, которая также полностью устраивала команду Турана.

ФК Шахтер. Фото: из открытых источников

Теперь в полуфинале Лиги конференций донецкий "Шахтер" сыграет против английского клуба "Кристал Пэлас". Первая игра состоится в Кракове, ответный матч – в Лондоне.

"Горняки" встретятся с лондонской командой впервые. Ранее "Кристал Пэлас" обошел итальянскую "Фиорентину" по сумме двух матчей (3:0, 1:2).

Второй парой полуфиналистов Лиги конференций станут французский "Страсбург" и испанский клуб "Райо Вальекано".

Полуфиналы Лиги конференций запланированы на 30 апреля и 7 мая. За звание победителя турнира две команды, которые получат первенство по итогам двух встреч, будут бороться 27 мая в немецком Лейпциге.

Сам наставник подтвердил, что пока никаких переговоров о пролонгации соглашения с Украинской ассоциацией футбола не ведется.

"Я не получал предложения по УАФ. Если получу, я его рассмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", — цитирует Реброва "Суспильне Спорт".