Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Эпоха Реброва завершается: сборная Украины может получить нового наставника уже в апреле
Эпоха Реброва завершается: сборная Украины может получить нового наставника уже в апреле

«Предложений не получал»: Ребров анонсировал решение относительно своего будущего в сборной через два месяца

27 марта 2026, 20:31
Сотрудничество Сергея Реброва со сборной Украины по футболу подходит к концу. По информации издания Sport.ua, матч против национальной команды Албании, запланированный на 31 марта, станет для специалиста последним в должности главного тренера "сине-желтых".

Сергей Ребров. Фото из открытых источников

Сам наставник подтвердил, что пока никаких переговоров о пролонгации соглашения с Украинской ассоциацией футбола не ведется. "Я не получал предложения по УАФ. Если получу, я его рассмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", — цитирует Реброва "Суспильное Спорт" после игры со Швецией.

Руководство федерации уже рассматривает потенциальные кандидатуры взамен. Среди основных претендентов называют испанского специалиста Унаи Мельгоса, который успешно работает с молодежной сборной Украины U21, а также руководителя ФК "Полесье" Руслана Ротаня.

Сергей Ребров возглавил главную команду страны летом 2023 года. Под его руководством украинцы сумели пробиться на Евро-2024, однако не смогли квалифицироваться на предстоящий Чемпионат мира 2026 года, что, вероятно, и послужило причиной решения не продлевать контракт.

Пока в УАФ официально не комментируют смену тренерского штаба, ожидая завершения мартовского цикла матчей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мировой футбол демонстрирует впечатляющую финансовую устойчивость: согласно новому отчету Football Money League 2026 от компании Deloitte, совокупный доход двадцати самых успешных клубов за сезон 2024/2025 достиг исторического максимума – 12,4 млрд евро. Этот показатель на 11% превышает результаты предыдущего года.



