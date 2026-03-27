Эпоха Реброва завершается: сборная Украины может получить нового наставника уже в апреле

Сотрудничество Сергея Реброва со сборной Украины по футболу подходит к концу. По информации издания Sport.ua, матч против национальной команды Албании, запланированный на 31 марта, станет для специалиста последним в должности главного тренера "сине-желтых".

Сам наставник подтвердил, что пока никаких переговоров о пролонгации соглашения с Украинской ассоциацией футбола не ведется. "Я не получал предложения по УАФ. Если получу, я его рассмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца узнаете", — цитирует Реброва "Суспильное Спорт" после игры со Швецией.

Руководство федерации уже рассматривает потенциальные кандидатуры взамен. Среди основных претендентов называют испанского специалиста Унаи Мельгоса, который успешно работает с молодежной сборной Украины U21, а также руководителя ФК "Полесье" Руслана Ротаня.

Сергей Ребров возглавил главную команду страны летом 2023 года. Под его руководством украинцы сумели пробиться на Евро-2024, однако не смогли квалифицироваться на предстоящий Чемпионат мира 2026 года, что, вероятно, и послужило причиной решения не продлевать контракт.

Пока в УАФ официально не комментируют смену тренерского штаба, ожидая завершения мартовского цикла матчей.

