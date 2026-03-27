Двойной удар для сборной: что произошло с футболистами Украины после вылета из ЧМ-2026



















Национальная сборная Украины по футболу оказалась в центре неприятного инцидента в преддверии судьбоносного матча квалификации на Чемпионат мира-2026. Как стало известно от спортивного журналиста Игоря Бурбаса, команду дерзко ограбили непосредственно в гостинице, где проживали спортсмены.

Злоумышленники воспользовались моментом, когда делегация отсутствовала в номерах. "По моей информации неизвестные пробрались в гостиницу, когда сборная отсутствовала, и угнали ценные вещи", — сообщил журналист в своем блоге.

По предварительным данным, добычей воров стали личные средства футболистов, представителей тренерского штаба и административного персонала. Кроме наличных денег, из номеров исчезли дорогие часы и другие драгоценности.

Это событие стало болезненным дополнением к спортивной неудаче команды. Напомним, в решающем противостоянии сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3. Это поражение окончательно лишило подопечных Сергея Реброва шансов на участие в финальной части Мундиаля, которая пройдет летом на полях США, Мексики и Канады.

Пока неизвестно, обратилась ли украинская делегация в местные правоохранительные органы и ведется ли официальное расследование факта кражи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сотрудничество Сергея Реброва со сборной Украины по футболу подходит к концу. По информации издания Sport.ua, поединок против национальной команды Албании, запланированный на 31 марта, станет для специалиста последним в должности главного тренера "сине-желтых". Сам наставник подтвердил, что пока никаких переговоров о пролонгации соглашения с Украинской ассоциацией футбола не ведется.