Прогноз на матч Франція - Іспанія: ШІ назвав точний рахунок півфіналу ЧС-2026

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Slava Kot
14 липня збірні Франції та Іспанії визначать першого фіналіста чемпіонату світу-2026. Поєдинок на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) розпочнеться о 22:00 за київським часом і стане одним із найочікуваніших матчів турніру. Напередодні матчу портал "Коментарі" звернувся до двох моделей штучного інтелекту, щоб вони проаналізували форму команд, тактичні особливості та спрогнозували результат зустрічі.
Прогноз на матч Франція - Іспанія. Фото з відкритих джерел
Обидві команди впевнено пройшли шлях до півфіналу. Франція виграла групу, після чого вибила Швецію (3:0), Парагвай (1:0) та Марокко (2:0). Іспанія також завершила груповий етап на першому місці, а в плей-оф здолала Австрію (3:0), Португалію (1:0) та Бельгію (2:1). До матчу з бельгійцями команда Луїса де ла Фуенте не пропустила жодного гола на турнірі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ФІФА ламає багаторічний протокол фіналу ЧС-2026 заради президента США Дональда Трампа.
Також "Коментарі" писали про найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026.