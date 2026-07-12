Прогноз на матч Франция – Испания: ИИ назвал точный счет полуфинала ЧМ-2026

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Slava Kot
14 июля сборные Франции и Испании определят первого финалиста чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе AT&T в Арлингтоне (США) начнется в 22:00 по киевскому времени и станет одним из самых ожидаемых матчей турнира. В преддверии матча портал "Комментарии" обратился к двум моделям искусственного интеллекта, чтобы они проанализировали форму команд, тактические особенности и спрогнозировали результат встречи.
Прогноз на матч Франция – Испания. Фото из открытых источников
Обе команды уверенно прошли путь в полуфинал. Франция выиграла группу, после чего выбила Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Испания также завершила групповой этап на первом месте, а в плей-офф одолела Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1). До матча с бельгийцами команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного гола на турнире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ФИФА ломает многолетний протокол финала ЧМ-2026 ради президента США Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали о самых курьезных предметах, которые ФИФА запретила на стадионах ЧМ-2026.