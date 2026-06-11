Найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в Північній Америці обіцяє стати найбільшим в історії: 48 збірних, 16 міст і десятки стадіонів у США, Канаді та Мексиці. Але разом з масштабом турніру зростають і вимоги до безпеки. ФІФА оприлюднила розширений перелік заборонених предметів, які можуть здивувати досвідчених уболівальників.

Вболівальники на стадіоні. Фото: REUTERS/Jorge Adorno

Новий "Кодекс поведінки на стадіоні", що діятиме з червня 2026 року, поділяє заборони на кілька категорій. До "небезпечних предметів" віднесли не лише очевидну зброю чи вибухівку, а й речі, які можуть здаватися досить буденними для стадіонів, зокрема парасольки, шоломи, складні стільці, термоси, дрони, скейтборди та біноклі.

Окремо під заборону потрапили будь-які продукти харчування, які були куплені не на стадіоні, за винятком деяких медичних випадків. Рідини понад 100 мл також не пропускатимуть, якщо вони не придбані всередині арени.

ФІФА також обмежує використання прапорів і банерів. Під забороною опинилися політичні, образливі чи рекламні матеріали, а також полотнища понад 2 на 1,5 метра. Не дозволять і музичні інструменти більшого розміру, а також пристрої, які можуть створювати надмірний шум, зокрема вувузели та подібні прилади.

Найбільш розмитою залишається остання категорія під назвою "інші предмети". Попри деякий перелік цих предметів, які організатори можуть визнати потенційно небезпечними на власний розсуд. Це означає, що остаточне рішення часто залежатиме від служб безпеки на місці. Однак

Інші предмети, які заборонені на стадіонах під час ЧС-2026:

- робочі інструменти будь-якого виду

- засоби захисту тіла або корсети

- маски

- будь-які матеріали, що можуть призвести до утворення диму та полум'я, за винятком сигарет

- аерозольні балончики та маркери

- термоси та фляги

- надувні м'ячі, дартс та фрісбі

- ролики, велосипеди, роликові ковзани, скейтборди, самокати

- велика кількість паперу або рулони паперу

- борошна та інші подібні речовин

- будь-які види тварин, крім тварин-помічників

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