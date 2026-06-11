logo_ukra

BTC/USD

63063

ETH/USD

1658.15

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт футбол Найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026

ФІФА оприлюднила перелік заборонених предметів на ЧС-2026 у США, Канаді та Мексиці.

11 червня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в Північній Америці обіцяє стати найбільшим в історії: 48 збірних, 16 міст і десятки стадіонів у США, Канаді та Мексиці. Але разом з масштабом турніру зростають і вимоги до безпеки. ФІФА оприлюднила розширений перелік заборонених предметів, які можуть здивувати досвідчених уболівальників.

Найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026

Вболівальники на стадіоні. Фото: REUTERS/Jorge Adorno

Новий "Кодекс поведінки на стадіоні", що діятиме з червня 2026 року, поділяє заборони на кілька категорій. До "небезпечних предметів" віднесли не лише очевидну зброю чи вибухівку, а й речі, які можуть здаватися досить буденними для стадіонів, зокрема парасольки, шоломи, складні стільці, термоси, дрони, скейтборди та біноклі.

Окремо під заборону потрапили будь-які продукти харчування, які були куплені не на стадіоні, за винятком деяких медичних випадків. Рідини понад 100 мл також не пропускатимуть, якщо вони не придбані всередині арени.

ФІФА також обмежує використання прапорів і банерів. Під забороною опинилися політичні, образливі чи рекламні матеріали, а також полотнища понад 2 на 1,5 метра. Не дозволять і музичні інструменти більшого розміру, а також пристрої, які можуть створювати надмірний шум, зокрема вувузели та подібні прилади.

Найбільш розмитою залишається остання категорія під назвою "інші предмети". Попри деякий перелік цих предметів, які організатори можуть визнати потенційно небезпечними на власний розсуд. Це означає, що остаточне рішення часто залежатиме від служб безпеки на місці. Однак 

Інші предмети, які заборонені на стадіонах під час ЧС-2026:

  • - робочі інструменти будь-якого виду
  • - засоби захисту тіла або корсети
  • - маски
  • - будь-які матеріали, що можуть призвести до утворення диму та полум'я, за винятком сигарет
  • - аерозольні балончики та маркери
  • - термоси та фляги
  • - надувні м'ячі, дартс та фрісбі
  • - ролики, велосипеди, роликові ковзани, скейтборди, самокати 
  • - велика кількість паперу або рулони паперу
  • - борошна та інші подібні речовин
  • - будь-які види тварин, крім тварин-помічників

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що акула-пророк з Бразилії робить прогнози на Чемпіонат світу: кому передбачила перемогу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини