Усе заради Трампа: ФІФА ламає багаторічний протокол фіналу ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп долучиться до вручення головного трофея чемпіонату світу з футболу 2026 року. Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що вони разом передадуть Кубок світу переможцям фіналу, який відбудеться 19 липня на стадіоні "МетЛайф" у штаті Нью-Джерсі.

Дональд Трамп на нагородженні переможців клубного ЧС-2025. Фото: AP/Jacquelyn Martin

Джанні Інфантіно в інтерв’ю Fox & Friends розповів, що головний трофей 23-го чемпіонату світу з футболу 2026 року буде вручати спільно з Трампом.

"Ми будемо разом із президентом, насолоджуватися фіналом і, звісно, разом вручимо трофей переможцю", — сказав Інфантіно.

Участь глави держави в церемонії не є безпрецедентною: політичні лідери країн-господарок раніше були присутні на фіналах мундіалів. Наприклад у 1966 році королева Єлизавета II передавала Кубок світу збірній Англії, а у 1982-му король Іспанії Хуан Карлос особисто вітав чемпіонів з Італії. Однак спільне вручення трофея президентом ФІФА та чинним президентом США може стати відходом від останньої практики організації. На двох попередніх чемпіонатах світу кубок капітану команди-переможниці вручав саме Інфантіно.

Трамп уже мав подібний досвід під час клубного чемпіонату світу 2025 року, коли долучився до нагородження лондонського "Челсі" після фіналу проти ПСЖ. Тоді його присутність на сцені під час святкування викликала значну критику у футбольному середовищі.

Фінал ЧС-2026 стане центральною подією найбільшого мундіалю в історії: турнір уперше приймають одразу три країни: США, Канада та Мексика. Вирішальний матч відбудеться на арені в Іст-Ратерфорді, неподалік Нью-Йорка.

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