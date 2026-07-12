Прогноз на матч Англія - Аргентина: ШІ назвав точний рахунок півфіналу ЧС-2026

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Slava Kot
15 липня збірні Англії та Аргентини зіграють у півфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом і визначить другого фіналіста турніру. Напередодні поєдинку портал "Коментарі" попросив дві моделі штучного інтелекту проаналізувати форму команд і спрогнозувати результат зустрічі.
Прогноз на матч Англія - Аргентина. Фото з відкритих джерел
Англія дісталася півфіналу після непростої перемоги над Норвегією (2:1) у додатковий час. До цього команда здолала Мексику (3:2) та ДР Конго (2:1), демонструючи характер і вміння вирішувати долю матчів у ключові моменти.
Аргентина також пройшла складний шлях до четвірки найкращих. У чвертьфіналі аргентинці в додатковий час переграли Швейцарію (3:1), а раніше вибили Єгипет (3:2) та Кабо-Верде (3:2).
Таким чином, сучасні моделі штучного інтелекту не дійшли спільної думки щодо прогнозу на переможця матчу Англія — Аргентина. Обидві команди мають достатньо аргументів, щоб пробитися до фіналу, а долю матчу можуть вирішити лише один епізод або індивідуальна майстерність лідерів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв прогноз на матч Франція — Іспанія, де ШІ назвав точний рахунок півфіналу ЧС-2026.
Також "Коментарі" писали, як один дзвінок Трампа змінив правила ЧС-2026.