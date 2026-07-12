Прогноз на матч Англия – Аргентина: ИИ назвал точный счет полуфинала ЧМ-2026

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Slava Kot
15 июля сборные Англии и Аргентины сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени и определит второго финалиста турнира. В преддверии поединка портал "Комментарии" попросил две модели искусственного интеллекта проанализировать форму команд и спрогнозировать результат встречи.
Прогноз на матч Англия – Аргентина. Фото из открытых источников
Англия добралась до полуфинала после непростой победы над Норвегией (2:1) в дополнительное время. До этого команда одолела Мексику (3:2) и ДР Конго (2:1), демонстрируя характер и умение решать судьбу матчей в ключевые моменты.
Аргентина также прошла сложный путь в четверку лучших. В четвертьфинале аргентинцы в дополнительное время обыграли Швейцарию (3:1), а ранее выбили Египет (3:2) и Кабо-Верде (3:2).
Таким образом, современные модели искусственного интеллекта не пришли к общему мнению относительно прогноза на победителя матча Англия — Аргентина. У обеих команд достаточно аргументов, чтобы пробиться в финал, а судьбу матча могут решить лишь один эпизод или индивидуальное мастерство лидеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал прогноз на матч Франция – Испания, где ИИ назвал точный счет полуфинала ЧМ-2026.
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