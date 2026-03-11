Одна збірна оголосила про відмову від участі на ЧС-2026 в США: яка причина

Збірна Ірану з футболу може не взяти участі у Чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У Тегерані заявили, що участь у турнірі наразі неможлива через різке загострення відносин зі Сполученими Штатами.

Збірна Ірану з футболу. Фото: Reuters

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив на державному телебаченні Ірану, що країна не може виступати на турнірі в США після нещодавніх військових подій.

"Враховуючи, що цей корумпований режим убив нашого лідера, ми за жодних обставин не можемо брати участь у Чемпіонаті світу. Враховуючи зловмисні дії, які вони здійснили проти Ірану, вони нав'язали нам дві війни протягом восьми чи дев'яти місяців і вбили й закатували тисячі наших людей. Тому ми точно не будемо присутні", — сказав Доньямалі.

Посадовець також заявив, що країна переживає складну безпекову ситуацію, а іранські громадяни, зокрема спортсмени, не можуть почуватися в безпеці на ЧС-2026.

За підсумками жеребкування, яке відбулося у грудні минулого року, Іран потрапив до групи G, де мав зіграти проти Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Усі матчі іранської збірної на груповому етапі планувалося провести у США, два у Лос-Анджелесі та один у Сіетлі.

Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно після нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що американська сторона не має наміру перешкоджати участі іранської команди у чемпіонаті.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане найбільшим в історії турніру. Він проходитиме з 11 червня по 19 липня у трьох країнах Північної Америки, США, Канаді та Мексиці.

