Одна сборная объявила об отказе от участия на ЧМ-2026 в США: какая причина

Сборная Ирана по футболу может не участвовать в Чемпионате мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. В Тегеране заявили, что участие в турнире пока невозможно из-за резкого обострения отношений с Соединенными Штатами.

Сборная Ирана по футболу. Фото: Reuters

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил на государственном телевидении Ирана, что страна не может выступать на турнире в США после недавних военных событий.

"Учитывая, что этот коррумпированный режим убил нашего лидера, мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в Чемпионате мира. Учитывая злонамеренные действия, которые они совершили против Ирана, они навязали нам две войны в течение восьми или девяти месяцев и убили и замучили тысячи наших людей. Потому мы точно не будем присутствовать", — сказал Доньямали.

Чиновник также заявил, что страна переживает сложную ситуацию в безопасности, а иранские граждане, в частности спортсмены, не могут чувствовать себя в безопасности на ЧМ-2026.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в декабре прошлого года, Иран попал в группу G, где должен сыграть против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все матчи иранской сборной на групповом этапе планировалось провести в США, два в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле.

В то же время, президент ФИФА Джанни Инфантино после недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американская сторона не намерена препятствовать участию иранской команды в чемпионате.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет самым большим в истории турнира. Он пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах Северной Америки, США, Канаде и Мексике.

