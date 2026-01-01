Повний календар футбольних подій 2026 року: Чемпіонат світу, Ліга Чемпіонів та інші турніри

2026 рік стане справжнім випробуванням на витривалість для гравців та святом для вболівальників. Крім традиційних матчів Ліги Чемпіонів, Ліга Європи, Ліги Конференцій та Ліги Націй відбудеться Чемпіонат світу. Зібрали календар головних футбольних подій на 2026 рік.

Повний календар футбольних подій 2026 року

1. Плей-офф на Чемпіонат світу 2026 року

Для України рік відкривається вирішальними матчами плей-оф.

26 березня: Півфінали плейофф на ЧС:

- Україна — Швеція

- Польща — Албанія

31 березня: Фінал плейофф на ЧС:

- Україна/Швеція — Польща/Албанія

2. Фінали головних клубних турнірів Європи

- 20 травня: Фінал Ліги Європи УЄФА (Стамбул, Туреччина)

- 27 травня: Фінал Ліги конференцій УЄФА (Лейпциг, Німеччина)

- 30 травня: Фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Будапешт, Угорщина)

3. Чемпіонат світу 2026

Найбільший турнір в історії (48 команд) приймуть США, Канада та Мексика. З 11 червня по 19 липня увага планети буде прикута до стадіонів Канади, Мексики та США. 48 збірних, 104 матчі та 16 міст.

Розклад Чемпіонату світу: календар ігор ЧС 2026

1 ТУР

11 червня

22:00 — Мексика — ПАР

12 червня

05:00 — Південна Корея — Данія / Півн. Македонія / Чехія / Ірландія

22:00 — Канада — Італія / Пн. Ірландія / Уельс / Боснія і Герцеговина

13 червня

04:00 — США — Парагвай

07:00 — Австралія — Туреччина / Румунія / Словаччина / Косово

22:00 — Катар — Швейцарія

14 червня

01:00 — Бразилія — Марокко

04:00 — Гаїті — Шотландія

20:00 — Німеччина — Кюрасао

23:00 — Нідерланди — Японія

15 червня

02:00 — Кот д’Івуар — Еквадор

05:00 — Україна / Швеція / Польща / Албанія — Туніс

19:00 — Іспанія — Кабо-Верде

22:00 — Бельгія — Єгипет

16 червня

01:00 — Саудівська Аравія — Уругвай

04:00 — Іран — Нова Зеландія

07:00 — Австрія — Йорданія

22:00 — Франція — Сенегал

17 червня

01:00 — Болівія / Суринам / Ірак — Норвегія

04:00 — Аргентина — Алжир

20:00 — Португалія — ДР Конго / Нова Каледонія / Ямайка

23:00 — Англія — Хорватія

18 червня

02:00 — Гана — Панама

05:00 — Узбекистан — Колумбія

2 ТУР

18 червня

19:00 — Данія / Пн. Македонія / Чехія / Ірландія — ПАР

22:00 — Швейцарія — Італія / Пн. Ірландія / Уельс / Боснія і Герцеговина

19 червня

01:00 — Канада — Катар

04:00 — Мексика — Південна Корея

07:00 — Туреччина / Румунія / Словаччина / Косово — Парагвай

22:00 — США — Австралія

20 червня

01:00 — Шотландія — Марокко

04:00 — Бразилія — Гаїті

07:00 — Туніс — Японія

20:00 — Нідерланди — Україна / Швеція / Польща / Албанія

23:00 — Німеччина — Кот д’Івуар

21 червня

03:00 — Еквадор — Кюрасао

19:00 — Іспанія — Саудівська Аравія

22:00 — Бельгія — Іран

22 червня

01:00 — Уругвай — Кабо-Верде

04:00 — Нова Зеландія — Єгипет

20:00 — Аргентина — Австрія

23 червня

00:00 — Франція — Болівія / Суринам / Ірак

03:00 — Норвегія — Сенегал

06:00 — Йорданія — Алжир

20:00 — Португалія — Узбекистан

23:00 — Англія — Гана

24 червня

02:00 — Панама — Хорватія

05:00 — Колумбія — ДР Конго / Н. Каледонія / Ямайка

3 ТУР

24 червня

22:00 — Швейцарія — Канада

22:00 — Італія / Пн. Ірландія / Уельс / Боснія — Катар

25 червня

01:00 — Марокко — Гаїті

01:00 — Шотландія — Бразилія

04:00 — ПАР — Південна Корея

04:00 — Данія / Пн. Македонія / Чехія / Ірландія — Мексика

23:00 — Кюрасао — Кот д’Івуар

23:00 — Еквадор — Німеччина

26 червня

02:00 — Туніс — Нідерланди

02:00 — Японія — Україна / Швеція / Польща / Албанія

05:00 — Туреччина / Румунія / Словаччина / Косово — США

05:00 — Парагвай — Австралія

22:00 — Норвегія — Франція

22:00 — Сенегал — Болівія / Суринам / Ірак

27 червня

03:00 — Кабо-Верде — Саудівська Аравія

03:00 — Уругвай — Іспанія

06:00 — Нова Зеландія — Бельгія

06:00 — Єгипет — Іран

28 червня

00:00 — Панама — Англія

00:00 — Хорватія — Гана

02:30 — Колумбія — Португалія

02:30 — ДР Конго / Н. Каледонія / Ямайка — Узбекистан

05:00 — Алжир — Австрія

05:00 — Йорданія — Аргентина

1/16 фіналу

28 червня — 04 липня

1/8 фіналу

04-07 липня

1/4 фіналу

09-12 липня

1/2 фіналу

14-15 липня

Матч за третє місце

19 липня, 00:00

Фінал чемпіонату світу-2026

19 липня, 22:00

4. Фінал Суперкубоку УЄФА

12 серпня: Суперкубок УЄФА

5. Старт Ліги націй УЄФА 2026/27

Після завершення ЧС-2026 збірні не підуть на відпочинок. У вересні стартує новий розіграш Ліги націй, який буде критично важливим для посіву у кваліфікації до Євро-2028.

Груповий етап Ліги націй 2026 року пройде у три "вікна" (по два тури в кожному):

- 1-й та 2-й тури: 3-8 вересня 2026 року

- 3-й та 4-й тури: 8-13 жовтня 2026 року

- 5-й та 6-й тури: 12-17 листопада 2026 року

6. Фінал Кубка Лібертадорес

28 листопада: Фінал Кубка Лібертадорес