Жеребкування на Чемпіонат світу з футболу: Україна дізналась потенційних суперників

У Вашингтоні в Kennedy Center відбулося жеребкування фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Відбулось жеребкування на фінал ЧС-2026. Фото: з відкритих джерел

Загалом 48 збірних команд було поділено на вісім груп по чотири команди.

Україна потрапить до групи F з Нідерландами, Японією та Тунісом, але національній збірній ще потрібно пройти плей-оф відбору у березні наступного року.

Якщо Україна переможе збірну Швеції та переможця пари Польща – Албанія, то отримає право виступати на основному турнірі.

Результати жеребкування чемпіонату світу — 2026

А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плей-оф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).

В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плей-оф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина).

С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.

D: США, Австралія, Парагвай, переможець плей-оф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).

E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао.

F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плей-оф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)

G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.

H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.

I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плей-оф (Ірак/Болівія/Суринам).

K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.

J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плей-оф (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія).

L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

До плей-оф ЧС-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми.

Як повідомляв портал "Коментарі", у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізналась суперників у плей-офф, матчі якого відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

Команда Сергія Реброва опинилася у першому кошику разом із командами Італії, Данії, Туреччини. Суперником України у півфіналі плей-офф стане Швеція. Україна проведе півфінальний матч 26 березня на умовно домашньому стадіоні. У разі перемоги Україна зіграє за путівку на ЧС із переможцем пари Польща – Албанія. Україна проведе фінальний матч 31 березня на умовно домашньому стадіоні.