Хто вийде з груп на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року: прогноз від ШІ

Чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці відбувається з 11 червня по 19 липня та вперше збере 48 збірних, чим змінить звичну динаміку світових першостей. За новим форматом, із кожної з 12 груп до плей-оф виходять по дві найкращі команди, а також вісім найкращих збірних із третіх місць. Штучний інтелект дав прогноз, які команди вийдуть з групи.

Хто вийде з груп на ЧС-2026. Фото з відкритих джерел

Портал "Коментарі" звернувся до моделей ChatGPT та Gemini з проханням змоделювати результати групового етапу, враховуючи форму команд, склад, досвід гравців і статистичні показники.

Групи на ЧС-2026

Хто вийде з групи на ЧС-2026: прогноз від Gemini

Група A: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, Чехія

Хто виходить: Мексика, Республіка Корея

Мексика, Республіка Корея 3 місце: Чехія

Тут усе досить стабільно. Мексиканці на домашньому "Ацтека" під божевільний тиск трибун заберуть перше місце на куражі та емоціях. Республіка Корея з їхньою фірмовою залізобетонною дисципліною та контратаками застовпить за собою другий рядок. Чехія зараз занадто розбалансована в захисті, але за рахунок фізичної міці обіграє ПАР і виповзе далі з третього місця.

Група B: Канада, Швейцарія, Катар, Боснія і Герцеговина

Хто виходить: Швейцарія, Канада

Швейцарці — це еталонні "системники" європейського футболу, вони пройдуть групу без валідолу за рахунок класу. Канада на правах господаря турніру і з Альфонсо Дейвісом на чолі вирве друге місце у Боснії, яка переживає хворобливу зміну поколінь. Катар без домашніх суддів 2022 року тут у ролі пасажира.

Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті

Хто виходить: Бразилія, Марокко

"Селесао" виграють квартет на чистому дриблінгу та індивідуальній майстерності зірок атаки. Марокканці (півфіналісти минулого ЧС) стали ще більш досвідченими й прагматичними. Їхня сувора тактична модель не залишить шансів прямолінійній Шотландії. Для Гаїті сам факт участі — це вже перемога.

Група D: США, Австралія, Парагвай, Туреччина

Хто виходить: США, Туреччина

США, Туреччина 3 місце: Парагвай

Дуже щільний квартет. Американці вдома мають золоте покоління (Пулішич, Рейна, Балогун), яке зобов'язане вигравати групу. За друге місце розгорнеться бійня, де молода і технічна Туреччина з Ардою Гюлером переграє тактично застарілу Австралію. Парагвай за рахунок в'язкого захисту "нагризе" очки на третє місце.

Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао

Хто виходить: Німеччина, Еквадор

Німеччина, Еквадор 3 місце: Кот-д'Івуар

Бундестім Нагельсманна з дуетом Мусіала-Вірц зараз у розкішній формі й домінуватиме. Еквадор — дуже неприємна, атлетична і кусюча команда, яка надійно закриється з фаворитом і забере "своє" з іншими. Кот-д'Івуар має потужний склад, якого вистачить, щоб зачепитися за плей-оф з третього рядка.

Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, Швеція

Хто виходить: Японія, Нідерланди

Японія, Нідерланди 3 місце: Швеція

Перша аномальна зона Мундіалю. Реактивні японці, які вже карали топів на минулому ЧС, знову ідеально скористаються розхлябаністю європейців. Вони перебігають Нідерланди в очному матчі та сенсаційно візьмуть перше місце. "Помаранчеві" через хронічні проблеми з реалізацією вийдуть лише другими. Швеція фінішує третьою.

Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія

Хто виходить: Бельгія, Єгипет

Бельгійці хоч і втратили статус "золотого покоління", але на шаленій формі Доку та Опенди спокійно закриють групу. А от далі — тріумф Мо Салаха. Єгипет за рахунок кращої організації переграє автобусний Іран та Нову Зеландію, вийшовши у 1/16 фіналу з другої позиції.

Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде

Хто виходить: Іспанія, Уругвай

Іспанці з їхньою молодою магією у вигляді Ламіна Ямала та тотальним контролем м'яча фінішують першими. Оновлений, скажений у пресингу Уругвай Марсело Б'єлси забере другу путівку. Шейхи з Саудівської Аравії цього разу залишаться без сенсацій.

Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, Ірак

Хто виходить: Франція, Норвегія

Франція, Норвегія 3 місце: Сенегал

Група "Гладіаторських боїв". Франція з Мбаппе — головний претендент на золото, вони заберуть лідерство на класі. Але справжня драма — це Норвегія. Ерлінг Голанд нарешті вивів країну на ЧС і буде гризти землю в кожному епізоді. Норвежці в неймовірній битві посунуть потужний, але трохи старіючий Сенегал на третє місце. Ірак тут просто під роздачею.

Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія

Хто виходить: Аргентина, Австрія

Мессі та компанія приїхали захищати титул і пройдуть групу на досвіді. Друге місце впевнено забере Австрія Ральфа Рангніка. Їхній фірмовий "загальний пресинг" просто задушить Алжир та Йорданію.

Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, ДР Конго

Хто виходить: Португалія, Колумбія

Португальці мають один з найрозкішніших складів на планеті й розкатають групу без особливих зусиль. Колумбія з вогняним Луїсом Діасом надійно застовпить за собою друге місце. Узбекистан битиметься гідно, але різниця в класі виконавців занадто велика.

Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана

Хто виходить: Англія, Гана

Ось вона, головна бомба оновленого ЧС. Англійський каток з Беллінгемом та Кейном виграє групу в одні ворота. А от далі — трагедія. "Останній танець" хорватських ветеранів Модрича та компанії обернеться катастрофою. Хорватія зараз критично повільна. Молода, фізично реактивна і голодна до перемог Гана просто перебігає і затопче хорватів у вирішальному матчі. Хорватія фінішує з 1-2 очками і навіть не пройде за рейтингом третіх місць.

Хто вийде з груп на ЧС-2026: прогноз від ChatGPT

Група A

Вийдуть: Мексика, Республіка Корея

Мексика традиційно дуже сильна вдома та на континентальних турнірах. Корея має дисципліну, швидкість і стабільність. Чехія виглядає близькою за рівнем, але програє в інтенсивності. ПАР — найслабша за глибиною складу.

Група B

Вийдуть: Швейцарія, Канада

Швейцарія — майже гарант плей-оф на великих турнірах. Канада має сильне покоління і фактор домашнього ЧС. Катар і Боснія — нестабільні, особливо на рівні турнірного тиску.

Група C

Вийдуть: Бразилія, Марокко

Бразилія — явний фаворит. Марокко знову може повторити рівень топ-8 світу. Шотландія здатна “зачепити” очки, але бракує класу. Гаїті — аутсайдер.

Група D

Вийдуть: США, Туреччина

США дуже сильні вдома, зростає покоління гравців топ-рівня. Туреччина — непередбачувана, але талановита. Парагвай та Австралія — більш обмежені тактично.

Група E

Вийдуть: Німеччина, Еквадор

Німеччина має пройти без драм. Еквадор — фізично сильна команда, яка вже вміє грати проти топів. Кот-д’Івуар нестабільний, Кюрасао — найслабший у групі.

Група F

Вийдуть: Нідерланди, Японія

Одна з найрівніших груп. Японія — потенційна сенсація турніру: тактика, швидкість, дисципліна. Швеція може нав’язати боротьбу, але нестабільна. Туніс — оборонний, але обмежений.

Група G

Вийдуть: Бельгія, Єгипет

Бельгія вже не “золоте покоління”, але досвід все ще вирішує. Єгипет із Салахом — головна сила Африки тут. Іран може сенсаційно забрати очки. Нова Зеландія — найслабша.

Група H

Вийдуть: Іспанія, Уругвай

Іспанія — фаворит групи. Уругвай завжди небезпечний у турнірах завдяки характеру та обороні. Саудівська Аравія та Кабо-Верде — аутсайдери, але можуть “закрити” гру суперникам.

Група I

Вийдуть: Франція, Сенегал

Франція — найсильніший склад турніру за глибиною. Сенегал уже довів, що може бити топів. Норвегія з Голандом — головний претендент на провал через залежність від однієї зірки. ШІ називає цю групу ЧС "групою смерті".

Група J

Вийдуть: Аргентина, Австрія

Аргентина залишається дуже збалансованою навіть після зміни поколінь. Австрія має більшу глибину і талант, перед командами Алжиру та Йорданії.

Група K

Вийдуть: Колумбія, Португалія

Колумбія зараз у дуже сильному поколінні. Португалія — фаворит. Узбекистан може бути “темною конячкою”, але ще не рівень плей-оф. ДР Конго — фізично сильні, але без стабільності.

Група L

Вийдуть: Англія, Хорватія

Англія має один із найсильніших складів світу. Хорватія — турнірна машина. Гана може бути сюрпризом, але група занадто складна. Панама — аутсайдер.

Прогнози на вихід з групового етапу ЧС-2026 від ChatGPT та Gemini демонструє майже повну солідарність щодо головних фаворитів турніру. Обидві моделі ШІ впевнено виводять у плей-оф грандів: Бразилію, Аргентину, Францію, Іспанію та Німеччину, а також усіх трьох господарів Мундіалю завдяки фактору домашніх стін. Крім того, штучний інтелект пророкує статус головної "темної конячки" збірній Японії.

Проте в "групах смерті" думки ШІ кардинально розділилися. У групі I Gemini ставить на прорив Норвегії завдяки генію Ерлінга Голанда, тоді як ChatGPT прогнозує скандинавам повний крах через залежність від однієї зірки, віддаючи перевагу Сенегалу. Ще жорсткіший конфлікт алгоритмів виник у групі L: ChatGPT бачить Хорватію залізобетонною "турнірною машиною", а Gemini прогнозує хорватським ветеранам сенсаційне фіаско та виліт від Гани.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз на переможця Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Також "Коментарі" писали, що екстрасенс, який передбачив трьох переможців Чемпіонату світу поспіль, назвав, хто виграє ЧС-2026.