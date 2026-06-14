Хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2026: три моделі ШІ назвали переможця

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Slava Kot
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартував 11 червня, а вже 19 липня світ дізнається найсильнішу команду. Штучний інтелект зробив прогноз та назвав збірну, яка має найбільші шанси на перемогу на турнірі.
ЧС-2026 з футболу. Фото: DAZN
Портал "Коментарі" звернувся до трьох популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT, Gemini та Claude з запитом спрогнозувати майбутнього чемпіона світу. ШІ оцінив форму команд, склади, історію виступів та інші характеристики та параметри і дав свій прогноз на переможця ЧС-2026. Зауважимо, що кожна модель штучного інтелекту обрала різну команду.
На думку ChatGPT, головним фаворитом турніру є збірна Іспанії. ШІ звертає увагу на стабільність команди, глибину складу та поєднання молодих талантів із досвідченими футболістами.
Модель Gemini віддала перевагу збірній Бразилії. Штучний інтелект вважає, що Бразилія віднайшла баланс між видовищним футболом та прагматизмом і на цьому ЧС зможе реабілітуватися за попередні невдачі. ШІ також прогнозує, що головним конкурентом Бразилії буде Франція, а хоч Англія та Німеччина дійдуть до чвертьфіналів, однак їм часто бракує стійкості у вирішальних матчах проти південноамериканських грандів.
Claude зробив ставку на Францію. На думку моделі штучного інтелекту, французька збірна залишається найкомплектнішою командою світу, маючи високий рівень виконавців. Крім того, ШІ вважає додатковим аргументом на користь Франції фактор Кіліана Мбаппе.
Таким чином, аналіз прогнозів провідних моделей ШІ показує відсутність одностайності серед алгоритмів, що лише вказує на високу конкурентність та непередбачуваність турніру. ChatGPT робить ставку на тактичну гнучкість Іспанії, Gemini віддає перевагу індивідуальній майстерності та збалансованості Бразилії, тоді як Claude вбачає ключовим фактором досвід та лідерські якості Франції. Ймовірно доля титулу чемпіона світу 2026 року вирішиться у протистоянні саме цих трьох футбольних країн.
Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що акула-пророк з Бразилії робить прогнози на Чемпіонат світу. Кому передбачила перемогу.
Також "Кометнарі" писали про найбільш курйозні предмети, які ФІФА заборонила на стадіонах ЧС-2026.