Хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2026: три моделі ШІ назвали переможця

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартував 11 червня, а вже 19 липня світ дізнається найсильнішу команду. Штучний інтелект зробив прогноз та назвав збірну, яка має найбільші шанси на перемогу на турнірі.

ЧС-2026 з футболу. Фото: DAZN

Портал "Коментарі" звернувся до трьох популярних моделей штучного інтелекту ChatGPT, Gemini та Claude з запитом спрогнозувати майбутнього чемпіона світу. ШІ оцінив форму команд, склади, історію виступів та інші характеристики та параметри і дав свій прогноз на переможця ЧС-2026. Зауважимо, що кожна модель штучного інтелекту обрала різну команду.

Прогноз на переможця ЧС-2026 від ChatGPT

На думку ChatGPT, головним фаворитом турніру є збірна Іспанії. ШІ звертає увагу на стабільність команди, глибину складу та поєднання молодих талантів із досвідченими футболістами.

"Іспанці мають глибокий склад практично на кожній позиції та здатні однаково ефективно контролювати м’яч і грати на контратаках. Додатковою перевагою є те, що більшість футболістів виступають у топклубах Європи та регулярно грають матчі найвищого рівня. Водночас серйозну конкуренцію їм можуть скласти Аргентина, Франція, Англія та Бразилія, які також мають потужні склади та великі турнірні амбіції. Однак саме збалансованість, тактична гнучкість і якість гри роблять Іспанію найімовірнішим претендентом на титул. Прогноз: іспанці можуть дістатися фіналу та здобути свій другий у історії титул чемпіонів світу після тріумфу 2010 року", — пише ШІ.

Прогноз на Чемпіонат світу з футболу 2026 від Gemini

Модель Gemini віддала перевагу збірній Бразилії. Штучний інтелект вважає, що Бразилія віднайшла баланс між видовищним футболом та прагматизмом і на цьому ЧС зможе реабілітуватися за попередні невдачі. ШІ також прогнозує, що головним конкурентом Бразилії буде Франція, а хоч Англія та Німеччина дійдуть до чвертьфіналів, однак їм часто бракує стійкості у вирішальних матчах проти південноамериканських грандів.

"Аналізуючи поточну форму збірних та склад груп, головним фаворитом ЧС-2026 виглядає збірна Бразилії. Попри конкуренцію в групі C, бразильці мають найбільш збалансований склад, що поєднує досвід ветеранів та енергію нових зірок світового рівня. Їхня здатність адаптуватися до різних стилів гри та висока індивідуальна майстерність гравців атаки роблять команду майже невразливою в іграх на виліт", — прогнозує штучний інтелект.

Прогноз на ЧС від Claude

Claude зробив ставку на Францію. На думку моделі штучного інтелекту, французька збірна залишається найкомплектнішою командою світу, маючи високий рівень виконавців. Крім того, ШІ вважає додатковим аргументом на користь Франції фактор Кіліана Мбаппе.

"Французька збірна є найбільш збалансованою командою на цьому турнірі, сильна в усіх лініях, з величезною глибиною складу і досвідом перемог на великих турнірах. Мбаппе зараз на піку кар'єри і вмотивований виграти єдиний трофей, якого йому бракує. Якщо Франція уникне травм і не провалиться тактично в одному ключовому матчі, що стається з топ-командами на кожному чемпіонаті, вона дійде до фіналу і виграє його. Мій прогноз: Франція — чемпіон світу 2026, з перемогою у фіналі над Іспанією або Аргентиною", — прогнозує Claude.

Таким чином, аналіз прогнозів провідних моделей ШІ показує відсутність одностайності серед алгоритмів, що лише вказує на високу конкурентність та непередбачуваність турніру. ChatGPT робить ставку на тактичну гнучкість Іспанії, Gemini віддає перевагу індивідуальній майстерності та збалансованості Бразилії, тоді як Claude вбачає ключовим фактором досвід та лідерські якості Франції. Ймовірно доля титулу чемпіона світу 2026 року вирішиться у протистоянні саме цих трьох футбольних країн.

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