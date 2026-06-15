Кто выйдет из групп на Чемпионате мира по футболу 2026 года: прогноз от ИИ

Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике проходит с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 сборных, чем изменит привычную динамику мировых первенств. По новому формату, из каждой из 12 групп в плей-офф выходят по две лучшие команды, а также восемь лучших сборных из третьих мест. Искусственный интеллект дал прогноз, какие команды выйдут из группы.

Кто выйдет из групп на ЧМ-2026. Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" обратился к моделям ChatGPT и Gemini с просьбой смоделировать результаты группового этапа, учитывая форму команд, состав, опыт игроков и статистические показатели.

Группы на ЧМ-2026

Кто выйдет из группы на ЧМ-2026: прогноз от Gemini

Группа A: Мексика, Республика Корея, Южная Африка, Чехия

Кто выходит: Мексика, Республика Корея

Мексика, Республика Корея 3 место: Чехия

Здесь все достаточно стабильно. Мексиканцы на домашнем "Ацтеке" под безумное давление трибун заберут первое место на кураже и эмоциях. Республика Корея с их фирменной железобетонной дисциплиной и контратаками застолбит за собой вторую строчку. Чехия сейчас слишком разбалансирована в защите, но за счет физической мощи обыгрывает ЮАР и выползет дальше с третьего места.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.

Кто выходит: Швейцария, Канада

Швейцарцы – это эталонные "системщики" европейского футбола, они пройдут группу без валидола за счет класса. Канада на правах хозяина турнира и с Альфонсо Дэвисом во главе вырвет второе место в Боснии, переживающей болезненную смену поколений. Катар без домашних судей 2022 здесь в роли пассажира.

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Кто выходит: Бразилия, Марокко

"Селесао" выиграют квартет на чистом дриблинге и индивидуальном мастерстве звезд атаки. Марокканцы (полуфиналисты прошлого ЧМ) стали еще опытнее и прагматичнее. Их строгая тактическая модель не оставит шансов прямолинейной Шотландии. Для Гаити сам факт участия – это уже победа.

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция.

Кто выходит: США, Турция

США, Турция 3 место: Парагвай

Очень плотный квартет. Американцы дома имеют золотое поколение (Пулишич, Рейна, Балогун), обязанное выигрывать группу. За второе место развернется бойня, где молодая и техническая Турция с Ардой Гюлером обыгрывает тактически устаревшую Австралию. Парагвай за счет вязкой защиты "нагрызет" очки на третье место.

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао

Кто выходит: Германия, Эквадор

Германия, Эквадор 3 место: Кот-д'Ивуар

Бундестим Нагельсманна с дуэтом Мусиала-Вирц сейчас в роскошной форме будет доминировать. Эквадор – очень неприятная, атлетическая и кусачая команда, которая надежно закроется с фаворитом и заберет "свое" с другими. Кот-д'Ивуар имеет мощный состав, которого хватит, чтобы зацепиться за плей-офф с третьей строчки.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Кто выходит: Япония, Нидерланды

Япония, Нидерланды 3 место: Швеция

Первая аномальная зона Мундиаля. Реактивные японцы, уже наказывавшие топов на прошлом ЧМ, снова идеально воспользуются расхлябанностью европейцев. Они переходят Нидерланды в очном матче и сенсационно возьмут первое место. "Оранжевые" из-за хронических проблем с реализацией выйдут только вторыми. Швеция финиширует третью.

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Кто выходит: Бельгия, Египет

Бельгийцы хоть и потеряли статус "золотого поколения", но на безумной форме Доку и Опенды спокойно закроют группу. А вот дальше – триумф Мо Салаха. Египет за счет лучшей организации обыгрывает автобусный Иран и Новую Зеландию, выйдя в 1/16 финала со второй позиции.

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Кто выходит: Испания, Уругвай

Испанцы с их молодой магией в виде Ламина Ямала и тотальным контролем мяча финишируют первыми. Обновленный, бешеный в прессинге Уругвай Марсело Бьелси отнимет вторую путевку. Шейхи из Саудовской Аравии в этот раз останутся без сенсаций.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Кто выходит: Франция, Норвегия

Франция, Норвегия 3 место: Сенегал

Группа "Гладиаторских сражений". Франция из Мбаппе – главный претендент на золото, они заберут лидерство на классе. Но настоящая драма – это Норвегия. Эрлинг Голланд наконец-то вывел страну на ЧМ и будет грызть землю в каждом эпизоде. Норвежцы в невероятной битве сместят мощный, но немного стареющий Сенегал на третье место. Ирак здесь прямо под раздачей.

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Кто выходит: Аргентина, Австрия

Месси и компания приехали защищать титул и пройдут группу на опыте. Второе место уверенно отнимет Австрия Ральфа Рангника. Их фирменный "общий прессинг" просто задушит Алжир и Иорданию.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго

Кто выходит: Португалия, Колумбия

Португальцы имеют один из самых роскошных складов на планете и раскатают группу без особого труда. Колумбия с огненным Луисом Диасом надежно застолбит за собой второе место. Узбекистан будет драться достойно, но разница в классе исполнителей слишком велика.

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

Кто выходит: Англия, Гана

Вот она, главная бомба обновленного ЧМ. Английский каток с Беллингемом и Кейном выигрывает группу в ворота. А вот дальше – трагедия. "Последний танец" хорватских ветеранов Модрича и компании обернется катастрофой. Хорватия сейчас критически медленная. Молодая, физически реактивная и голодная до побед Гана просто перебегает и затопчет хорватов в решающем матче. Хорватия финиширует с 1-2 очками и даже не пройдет по рейтингу третьих мест.

Кто выйдет из групп на ЧМ-2026: прогноз ChatGPT

Группа A

Выйдут: Мексика, Республика Корея

Мексика традиционно очень сильна дома и на континентальных турнирах. Корея имеет дисциплину, быстроту и стабильность. Чехия выглядит близкой по уровню, но проигрывает в интенсивности. ЮАР – самая слабая по глубине состава.

Группа B

Выйдут: Швейцария, Канада

Швейцария – почти гарант плей-офф на больших турнирах. Канада имеет сильное поколение и фактор домашнего ЧМ. Катар и Босния – нестабильны, особенно на уровне турнирного давления.

Группа C

Выйдут: Бразилия, Марокко

Бразилия – явный фаворит. Марокко снова может повторить уровень топ-8 мира. Шотландия способна "зацепить" очки, но не хватает класса. Гаити – аутсайдер.

Группа D

Выйдут: США, Турция

США очень сильны дома, растет поколение игроков топ-уровня. Турция – непредсказуемая, но талантливая. Парагвай и Австралия – более ограничены тактически.

Группа E

Выйдут: Германия, Эквадор

Германия должна пройти без драм. Эквадор – физически сильная команда, которая уже умеет играть против топов. Кот-д'Ивуар нестабильный, Кюрасао – самый слабый в группе.

Группа F

Выйдут: Нидерланды, Япония

Одна из самых равных групп. Япония – потенциальная сенсация турнира: тактика, скорость, дисциплина. Швеция может навязать борьбу, но нестабильна. Тунис – оборонительный, но ограниченный.

Группа G

Выйдут: Бельгия, Египет

Бельгия уже не "золотое поколение", но опыт все еще решает. Египет с Салахом – главная сила Африки здесь. Иран может сенсационно убрать очки. Новая Зеландия – самая слабая.

Группа H

Выйдут: Испания, Уругвай

Испания – фаворит группы. Уругвай всегда опасен в турнирах благодаря характеру и обороне. Саудовская Аравия и Кабо-Верде – аутсайдеры, но могут "закрыть" игру соперникам.

Группа I

Выйдут: Франция, Сенегал

Франция – самый сильный состав турнира по глубине. Сенегал уже доказал, что может бить топов. Норвегия с Голандом – главный претендент на провал из-за зависимости от одной звезды. ИИ называет эту группу ЧМ "группой смерти".

Группа J

Выйдут: Аргентина, Австрия

Аргентина остается очень сбалансированной даже после смены поколений. Австрия имеет большую глубину и талант перед командами Алжира и Иордании.

Группа K

Выйдут: Колумбия, Португалия

Колумбия сейчас в очень сильном поколении. Португалия – фаворит. Узбекистан может быть "темной лошадкой", но еще не уровень плей-офф. ДР Конго – физически сильные, но без стабильности.

Группа L

Выйдут: Англия, Хорватия

Англия имеет один из самых сильных складов мира. Хорватия – турнирная машина. Гана может быть сюрпризом, но группа слишком сложна. Панама – аутсайдер.

Прогнозы на выход из группового этапа ЧМ-2026 от ChatGPT и Gemini демонстрирует почти полную солидарность по поводу главных фаворитов турнира. Обе модели ИИ уверенно выводят в плей-офф грандов: Бразилию, Аргентину, Францию, Испанию и Германию, а также всех трех хозяев Мундиаля благодаря фактору домашних стен. Кроме того, искусственный интеллект предсказывает статус главной "темной лошадки" сборной Японии.

Однако в "группах смерти" мнения ИИ кардинально разделились. В группе I Gemini ставит на прорыв Норвегии благодаря гению Эрлинга Голанда, тогда как ChatGPT прогнозирует скандинавам полный крах из-за зависимости от одной звезды, предпочитая Сенегал. Еще более жесткий конфликт алгоритмов возник в группе L: ChatGPT видит Хорватию железобетонной "турнирной машиной", а Gemini прогнозирует хорватским ветеранам сенсационное фиаско и вылет от Ганы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект дал прогноз на победителя Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Также "Комментарии" писали, что экстрасенс, предусмотревший троих победителей Чемпионата мира подряд, назвал, кто выиграет ЧМ-2026.