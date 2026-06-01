Екстрасенс, який передбачив трьох переможців Чемпіонату світу поспіль, назвав, хто виграє ЧС-2026

Slava Kot
Футбольні вболівальники по всьому світу рахують дні до Чемпіонату світу з футболу 2026 року, а також намагаються вгадати, хто стане переможцем турніру. Як виявилося, бразильський екстрасенс Майкл Бруно, стверджує, що знає майбутнього чемпіона світу.
Екстрасенс назвав переможця ЧС-2026. Фото з відкритих джерел
Майкл Бруно здобув популярність після того, як правильно передбачив перемоги збірних Іспанії у 2010 році, Німеччини у 2014-му та Франції у 2018-му. Єдиним його невдалим прогнозом був результат у 2022 році. Бразильський екстрасенс говорив, що переможе Франція, однак європейська команда програла у серії пенальті у фіналі ЧС збірній Аргентині.
Тепер Майкл Бруно зробив прогноз, хто переможе на Чемпіонаті світу 2026 року. За його словами, цьогорічним чемпіоном стане збірна Португалії.
Якщо прогноз справдиться, це буде історичне досягнення для Португалії. Команда ніколи не вигравала чемпіонат світу, хоча неодноразово входила до числа фаворитів великих турнірів. Покоління на чолі з Кріштіану Роналду принесло країні титул чемпіона Європи, однак головний футбольний трофей світу поки залишається недосяжним.
Світова першість 2026 року стане рекордною. Турнір вперше прийматимуть одразу три країни: США, Канада та Мексика. Також кількість учасників збільшиться з 32 до 48 збірних, що відкриває шлях на мундіаль для нових команд, зокрема Гаїті та Кабо-Верде. Разом з тим збірна України не зіграє на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. "Синьо-жовті" програли Швеції у матчах в раунді плей-офф турніру.
